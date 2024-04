Voici DiskMantler, la bÃªte noire des disques durs

Quiconque a remplacé son disque dur par un modèle d’une plus grande capacité ou simplement par un SSD plus véloce a été confronté à ce terrible dilemme : que faire de cette mémoire de masse à disque tournant magnétique à la mémoire justement bien dérangeante, contenant de nombreux dossiers classés secret défense, ou, plus vraisemblablement, des centaines de Go provenant de jeux vidéo inusités ou d'un dossier de photos / vidéos devenu compromettant ? La société Garner a la solution : le DiskMantler.

Le cauchemar des HDD © Garner

Pour des HDD désossés proprement

Tandis que certains, à l'image d'Icy Dock, mettent les HDD en cage, d'autres, comme Garner, préfèrent les démonter et conçoivent des machines pour cela. La raison d'être de ce DiskMantler est simple : disloquer de pauvres HDD par le biais d’une intense session de secouement (ou de secouage si vous préférez). Les plus sadiques peuvent torturer leur ancien disque jusqu’à 120 secondes par session ; mais l’opération nécessite en moyenne une soixantaine de secondes, rarement plus de quatre-vingt-dix à en croire l’entreprise.

Une fois la victime méticuleusement désagrégée, la machine la recrache morceau par morceau, des têtes magnétiques à la bobine. L’engin ne nécessite pas de refroidissement entre les cycles et peut donc engloutir puis terrasser les HDD à la chaîne.

Planche anatomique de HDD après leur passage dans le DiskMantler © Garner

Comme l’explique Garner, le dessein principal de ce DiskMantler est de pratiquer un désossement efficace et propre, principalement en vue du recyclage. La société explique que les disques durs sont souvent incinérés ou broyés. Deux processus peu écologiques qui limitent les possibilités de recyclage. L’incinération nécessite des températures supérieures à 670 degrés Celsius, libère de nombreux composés chimiques toxiques et détruit les terres rares. Quant au broyage, il requiert également pas mal d’énergie et ne facilite pas le recyclage.

Gargner, qui vante logiquement les bienfaits de son DiskMantler, promet un coût énergétique faible et un recyclage plus aisé. Pour ce deuxième point, nous pouvons prosaïquement comprendre que ne pas concasser un composant doit bien faciliter son recyclage.

En revanche, à propos de l'effacement des données présentes sur le disque, réduire celui-ci en miettes expose moins à une récupération que garder les différents composants quasiment intacts. C’est la raison pour laquelle l’entreprise planche sur un produit appelé DeMag, présenté comme un « super démagnétiseur ». Le communiqué précise à son sujet : « En tant que première opération du processus de traitement des disques durs, le Demag […] générant près de 4 Tesla agit comme un super démagnétiseur qui démagnétise les plateaux des disques durs de toutes les données et démagnétise les aimants à l'intérieur du disque. En plus de garantir l'irrécupérabilité des données, les aimants en terres rares du disque n'adhèrent plus les uns aux autres ni à d'autres objets [...] ».

Pour finir, l'entreprise liste des certifications pour de nombreuses normes en matière de sécurité des données, tels que le DoD sous le seuil Top Secret (donc Secret et Confidentiel) ou le GDPR (General Data Protection Regulation), entre autres. Le DiskMantler bénéficie également d’une certification CE. Le prix de cet appareil n’est pas précisé, mais vous trouverez plus d’informations sur le site web de Garner.