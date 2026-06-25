GTA VI fixe enfin son prix

Fort de son trailer à plus de 55 millions de vues en dix heures et après plusieurs reports, GTA VI, ou Grand Theft Auto VI pour les puristes, a désormais un prix. Ce sera 79,99 dollars pour son édition standard, ou 99,99 dollars pour sa version Ultimate. En France, ces montants seront de 79,99 et 99,99 euros respectivement. Des sommes raccord avec celles pratiquées pour les AAA d’envergure depuis la dernière génération de consoles, et bien loin de celles, astronomiques, que certains prenaient, pour une raison qui nous échappe, un malin plaisir à fantasmer, imaginant peut-être toucher leur part.

Pas de disque même en physique

Avec GTA VI, même une simple annonce de prix devient un feuilleton. Faisons donc le résumé de celui-ci. Le 18 juin, le compte officiel annonçait que les précommandes ouvriraient le 25, à minuit dans chaque pays.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

À quelques heures de l’échéance, le CM de Rockstar faisait une piqûre de rappel. Dans le même temps, alors que les fuseaux horaires plaçaient la région en queue de peloton, les prix en dollars américains étaient déjà divulgués. Il a ensuite fallu attendre minuit, heure locale, pour que les tarifs en différentes devises soient officiellement révélés.

En euros, c’est donc un simple calque. Heureusement, en France, plusieurs boutiques proposent déjà la version standard à 60 euros. C’est le cas d'enseignes comme Leclerc, Auchan ou encore Amazon. Même Micromania suit plus ou moins le mouvement : le magasin vend bien GTA VI 79,99 euros, mais l’accompagne de 20 euros en bon d’achat.

Outre la tarification, l’autre principale révélation est l’absence de disque physique au lancement. La version boîte du jeu ne contiendra qu’un code de téléchargement, alias un code in a box. Autrement dit, même ceux qui précommandent l'édition physique ne réservent qu'un droit de téléchargement.

Vous vous en doutez, ce choix n’a pas manqué de faire réagir. Une réaction, parmi d'autres :

A Statement from VGP Regarding Grand Theft Auto VI



As gamers and retailers, we recognize that Grand Theft Auto VI is poised to be one of the biggest entertainment launches in history. The excitement surrounding this release is unprecedented, and we understand why so many… pic.twitter.com/dnGyPm5mrn — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) June 24, 2026

Néanmoins, la décision peut se comprendre. D’abord parce que la part du dématérialisé dépasse désormais les 70 % sur les consoles concernées. Ceci dit, en privilégiant le numérique pour un tel mastodonte, l’éditeur ne se contente pas d’accompagner cette évolution ; il y contribue largement. Mais surtout, il est très probable que Take-Two ait fait ce choix pour éviter que des exemplaires physiques de GTA VI ne se retrouvent dans la nature avant la sortie officielle. Le recours à un simple code de téléchargement permet de garder un contrôle total sur la date de mise à disposition du jeu et d’éviter toute fuite prématurée.

A Statement from VGP Regarding Grand Theft Auto VI



As gamers and retailers, we recognize that Grand Theft Auto VI is poised to be one of the biggest entertainment launches in history. The excitement surrounding this release is unprecedented, and we understand why so many… pic.twitter.com/dnGyPm5mrn — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) June 24, 2026

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pas de sortie PC datée pour l’instant, mais nul doute qu’elle finira par arriver.