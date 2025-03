The One Smart AI Pen : un stylo numérique soi-disant augmenté par ChatGPT

L’objet paraîtra peut-être archaïque dans quelques années, mais le stylo n’a pas encore disparu. Mieux, certains – à commencer par les écoliers – l’utilisent encore tous les jours. Comme si les stylos numériques ne suffisaient pas, d’aucuns veulent les surcharger de « fonctionnalités IA ». C’est le projet d’un dénommé Zakwan Ahmad qui a lancé « The One Smart AI Pen » sur Kickstarter. L’individu décrit sa création comme « l'avenir de l'écriture intelligente ». Plusieurs articles évoquent ce stylo en recrachant plus ou moins l’argumentaire de la page Kickstarter. Or, pour être atteint, l'éden décrit comprend un menu défi technique.

Ceci n'est pas qu'un stylo-bille

À première vue, l’engin ressemble à un stylo à bille on ne peut plus traditionnel. C’en est un, mais affublé d’une batterie (200 mAh), d’un modem Bluetooth (5.2), d’un microphone et d’une puce IA (la fameuse) ; éventuellement d’une carte microSD (pour l’enregistrement en mode hors ligne).

Pour passer en version stylo IA, l’engin a besoin d’un intermédiaire (un smartphone, une tablette ou un PC pour reprendre la liste fournie). Via la plateforme Hearnit.ai, il peut ainsi exploiter des LLM. L’auteur fait explicitement référence à ChatGPT-4.0-Mini.

En théorie, The One Smart AI Pen propose diverses fonctionnalités, telles que la traduction, l’enregistrement ou encore la conversion de l’écriture manuscrite en texte numérique. Concrètement, la page liste les cinq modes ci-dessous :

Mode écriture : Convertit les notes manuscrites en texte numérique en temps réel.

Mode assistant IA : Assistance alimentée par ChatGPT pour rédiger des courriels, trouver des idées et répondre à des questions.

Mode traduction : Traduisez instantanément du texte ou de la parole en plusieurs langues.

Mode saisie vocale : Parlez et le stylo transcrit vos mots avec précision.

Mode enregistrement : Capturez le son des réunions, des conférences ou des conversations.

Mode rappel : Définissez des tâches et des alertes à l'aide de simples commandes vocales.

L’auteur allègue que son stylo convient particulièrement aux domaines de l’éducation, de la santé, et des affaires (ça ratisse large). Il illustre plusieurs fonctionnalités dans la vidéo ci-dessous. Ironiquement, ce qui ressort, c’est qu’il passe plus de temps à manipuler son smartphone que son stylo.

Transcrire l'écriture manuscrite, mais comment ?

Au-delà de ce contraste, vous l’aurez constaté comme nous, si le stylo se présente sous l’étiquette de l’IA générative, l’affiliation est plus qu’abusive pour bon nombre des capacités mises en avant.

Mais le point d’achoppement n’est pas là. L’une des promesses, peut-être la plus intéressante sur le papier (sans mauvais jeux de mots), est celle-ci : « Écrire et transcrire - Prenez des notes comme d'habitude et l'IA convertira automatiquement votre écriture en texte numérique ».

En commentaire de l’article de CNX Software, un dénommé « andelf » souligne : « Je suppose que la fonction de numérisation instantanée des notes est assez intéressante. J'écris beaucoup plus vite à la main qu'au clavier, surtout pour les équations mathématiques et les organigrammes. Cependant, je ne l'achèterai toujours pas, uniquement à cause du marketing de l'IA... La partie vocale ne semble être qu'un microphone Bluetooth, n'est-ce pas ? ».

Ce à quoi notre confrère répond : « C'est ce que je comprends. Je n'ai pas obtenu de réponse claire à cette question. Ce qui a été confirmé, c'est que la numérisation des notes manuscrites ne fonctionne pas encore : "Oui, nous travaillons sur la conversion des notes manuscrites en conversations textuelles. Elle n'est pas encore mise en œuvre, mais il est certain que nous la mettrons bientôt entre les mains des utilisateurs ! Une fois que nous l'aurons testée positivement, nous créerons une vidéo à ce sujet et la mettrons également en ligne !" ».

Effectivement, à part les quelques gribouillis du début de la vidéo qui confirment qu’au moins, la fonctionnalité stylo-bille du stylo IA fonctionne, nulle preuve de transcription (y compris dans les nombreuses images présentes sur la page Kickstarter).

Confessons notre méconnaissance totale de ce sujet au départ : mais cette numérisation est en réalité loin d’être aisée à mettre en place dans ce cadre. Les sites stylo-numerique et tableauxinteractifs nous ont appris que les quelques modèles de stylos numériques commercialisés exploitaient l’une des deux méthodes qui suivent.

Des modèles comme ceux de LiveScribe ou Neo Smartpen nécessitent du papier tramé, soit un support spécifique marqué à l’aide de micro-points (vendus par les marques sous forme de cahiers de différents formats). Certains stylos intègrent aussi une mini caméra. L’autre système repose sur l’utilisation d’une pince réceptrice à placer en haut de la feuille. Elle intègre donc un récepteur qui reçoit les données émises par le stylo. Cette solution a l’avantage d’être davantage universelle. Mais elle s’avère globalement moins précise et peut être perturbée par le contorsionnisme du bras et de la main qu’induit parfois l’écriture manuscrite.

Livescribe Echo 2

Nous avons trouvé un unique cas d'ersatz de stylo numérique utilisant exclusivement des capteurs inertiels : le Phree. Hélas, tous les articles qui y font référence remontent maintenant à plusieurs années. Nous ignorons ce qu’il est devenu. De plus, il ne crachait pas d'encre (il fonctionnait comme un stylet utilisable sur n'importe quelle surface).

Pour être complets, précisons qu’il existe des stylos un peu différents appelés stylos scanners. Ceux-là exploitent également une petite caméra et proposent souvent des fonctions de lecture à haute voix et de traductions automatiques. En revanche, ils ne servent pas à écrire et sont généralement bien plus larges.

Le C-Pen Reader V2, aussi appelé le pince-oreille des stylos

Bref, nous attendons avec curiosité la vidéo du One Smart AI Pen qui montrera cette numérisation sans aucune contrainte. Au-delà de le gadgétisation de ce produit, elle aurait au moins le mérite de favoriser l’écriture manuscrite et ainsi d'éloigner momentanément des écrans.

Le One Smart AI Pen affiche un objectif de financement Kickstarter de 9 247 euros (10 000 dollars). Il a amassé 4 033 euros au moment où nous écrivons tapons ces lignes. Cela ressemble surtout à un bon scam.