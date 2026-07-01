La Steam Machine en mode dual channel devient-elle une bête de course ?

Le « Ryzen en single channel », pour reprendre l'expression de l'un d'entre vous (un anonyme qui signe un ragoteur sans nom embusqué), de la Steam Machine, en a fait tiquer plus d'un. Dès l'officialisation de la machine, les expérimentations menées par Digital Foundry ont montré qu'à configuration équivalente, elle se situait grosso modo entre une Radeon RX 6600 et une Radeon RX 7600. Pour un PC vendu entre 1 030 et 1 400 balles, ça fait cher les performances d'un GPU d'entrée de gamme d'il y a presque six, ou trois ans.

Quid du choix de Valve de se restreindre à de la mémoire DDR5 en simple canal plutôt qu'en double ? Gamers Nexus nous donne une idée de la réponse.

De 16 à 32 Go

Si nous écrivons une idée, c'est par précaution parce qu'il y a tout de même une légère nuance. Steve Burke souhaitait initialement installer deux modules de 8 Go pour rester raccord avec la version de base. Malheureusement, il indique avoir rencontré des problèmes de démarrage avec de tels kits. Il a été contraint de conserver la barrette de 16 Go préinstallée et d'en ajouter une autre équivalente (DDR5-5600), portant ainsi la capacité totale à 32 Go.

Sur des benchmarks visant à jauger l'impact du dual channel et non de la quantité de RAM, comparer 16 à 32 Go relève du saugrenu. Steve Burke affirme toutefois que ce n'est, ici, pas gênant, pour deux raisons : une batterie de tests qui n'excède jamais 16 Go de mémoire utilisée, et des essais menés sous SteamOS. Il admet que sous Windows l'histoire aurait été bien différente. Enfin, notez que Valve ne précise pas quelle DDR5 est officiellement prise en charge par sa Steam Machine. Certaines combinaisons de fréquence et de timings aboutissent manifestement à des comportements problématiques.

Sans surprise, les écarts les plus marqués apparaissent dans les charges de travail orientées CPU. Avec un gain de 19,4 %, le test de compression de fichiers 7-Zip est celui avec la marge la plus importante.

Sur le terrain vidéoludique, celui sur lequel la Steam Machine évoluera sûrement le plus, Baldur's Gate 3 en 1080p / Low passe de 60,2 à 69,4 IPS en moyenne, soit un gain de 15,3 %. Dans la même définition, mais en Ultra, donc dans des conditions qui sollicitent davantage le GPU, celui-ci retombe à 8,7 % (55 IPS de moyenne pour la Steam Machine de base contre 60 IPS pour celle en dual channel). Même constat avec Starfield. Son « CPU Benchmark », toujours en 1080p / Low, donne un avantage à la configuration 2 × 16 Go, de l'ordre de 8 ou 2 IPS en moyenne selon la scène testée. En Ultra, cette avance fond à 3,6 % ; sur une base de 42 IPS, cela ne représente toutefois qu'environ une image par seconde.

Nous n'allons pas décortiquer chaque jeu, d'autant que la vidéo est bien séquencée. L'expérience montre que globalement, en conditions réelles, le talon d'Achille de cette Steam Machine sera plus souvent son GPU à 28 unités de calcul RDNA 3 que sa barrette de mémoire en single channel.

Rappelons tout de même que LDLC a démontré qu'il était possible de faire mieux que la Steam Machine pour moins cher avec sa Stim Machine, devenue ensuite la LDLC PC BOX. Celle-ci embarquait d'emblée deux barrettes de 8 Go (ainsi qu'un GPU bien meilleur). Hélas, nous écrivons au passé, car son existence aura été fugace : seulement sept jours après sa création, elle appartient désormais « au bon vieux temps ».

Ce renoncement n'est a priori pas lié au coût des composants. Nous avons essayé de refaire la même configuration sur TopAchat via le Configomatic. À la va-vite, avec un résultat un peu différent et sûrement largement optimisable, mais les principaux composants sont là. Pas de boîtier SilverStone Sugo SG13B-Q, en revanche, mais celui-ci se trouve pour 49,95 euros (il faudrait néanmoins passer à une carte mère Mini-ITX). Alors, coup de pression de Valve ?