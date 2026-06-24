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Avec lâ€™Arc G3 Extreme, Intel reprend la main sur le marchÃ© des consoles portables
â€”â€”â€”â€”â€” 24 Juin 2026 Ã 13h10 â€”â€” 9 vues
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Avec lâ€™Arc G3 Extreme, Intel reprend la main sur le marchÃ© des consoles portables
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Fin mai, Intel a officialisÃ© sa sÃ©rie Arc G3. Cette gamme est composÃ©e de deux processeurs Panther Lake, lâ€™Arc G3 Extreme et lâ€™Arc G3. Tous deux ambitionnent de contrer AMD sur le segment des consoles portables de jeu, en sâ€™opposant aux Ryzen Z2. La MSI Claw 8 EX AI+, lâ€™une des premiÃ¨res machines Ã exploiter de telles puces, vient de sortir. De nombreux sites et chaÃ®nes ont pu la tester. Le verdict est flatteur pour Intel.
Â© HotHardware
Notre seule Ã©vocation des Core G3 remonte Ã dÃ©but janvier. Qui plus est, dans un article principalement consacrÃ© aux Wildcat Lake. Les informations prÃ©liminaires Ã©taient nÃ©anmoins correctes. Les deux puces possÃ¨dent 14 cÅ“urs CPU (2 cÅ“urs P, 8 cÅ“urs E et 4 cÅ“urs LP E), mais prÃ©sentent de lÃ©gÃ¨res variations de frÃ©quences.
Pour la partie graphique, lâ€™Extreme profite dâ€™un iGPU Arc B390, quand la G3 Â« de base Â» se satisfait dâ€™un B370. Bien sÃ»r, ces solutions prennent en charge toute la panoplie XeSS 3 (XeSS Super Resolution, Multi-Frame Generation et Xe Low Latency).
AprÃ¨s ce portrait Ã grands traits, le tableau ci-dessous dÃ©taille nos sujets.
|CaractÃ©ristiques
|Intel Arc G3 Extreme
|Intel Arc G3
|Architecture
|Panther Lake
|Panther Lake
|CÅ“urs CPU / Threads
|14 cÅ“urs / 14 threads
|14 cÅ“urs / 14 threads
|Configuration CPU
|2 cÅ“urs P + 8 cÅ“urs E + 4 cÅ“urs LP E
|2 cÅ“urs P + 8 cÅ“urs E + 4 cÅ“urs LP E
|FrÃ©quence Turbo maximale
|4,7 GHz
|4,6 GHz
|Turbo max cÅ“urs P
|4,7 GHz
|4,6 GHz
|Turbo max cÅ“urs E
|3,4 GHz
|3,3 GHz
|Turbo max cÅ“urs LP E
|3,1 GHz
|3,1 GHz
|FrÃ©quence de base cÅ“urs P
|1,9 GHz
|1,9 GHz
|FrÃ©quence de base cÅ“urs E
|1,5 GHz
|1,5 GHz
|FrÃ©quence de base cÅ“urs LP E
|1,5 GHz
|1,5 GHz
|Cache
|12 Mo Intel Smart Cache
|12 Mo Intel Smart Cache
|Puissance de base du processeur (PBP)
|25 W
|25 W
|Puissance turbo maximale
|80 W
|80 W
|Puissance minimale garantie
|15 W
|15 W
|Plage de TDP configurable
|8 W Ã 35 W
|8 W Ã 30 W
|Gravure CPU
|Intel 18A
|Intel 18A
|Graphiques intÃ©grÃ©s
|Intel Arc B390 (12 cÅ“urs Xe3)
|Intel Arc B370 (10 cÅ“urs Xe3)
|FrÃ©quence GPU maximale
|2,3 GHz
|2,2 GHz
|Performances INT8 (GPU)
|113 TOPS
|90 TOPS
|Gravure GPU
|TSMC N3E
|TSMC N3E
|Ray tracing
|Oui
|Oui
|DirectX
|DirectX 12 Ultimate
|DirectX 12 Ultimate
|Moteur multimÃ©dia
|Encodage/dÃ©codage AV1, H.264, HEVC, dÃ©codage VVC
|Encodage/dÃ©codage AV1, H.264, HEVC, dÃ©codage VVC
|Sorties vidÃ©o
|eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL
|eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL
|RÃ©solution DP max
|7680 Ã— 4320 Ã 60 Hz
|7680 Ã— 4320 Ã 60 Hz
|RÃ©solution eDP max
|3840 Ã— 2400 Ã 120 Hz
|3840 Ã— 2400 Ã 120 Hz
|Ã‰crans pris en charge
|2
|2
|MÃ©moire supportÃ©e
|Jusquâ€™Ã LPDDR5X-8533
|Jusquâ€™Ã LPDDR5X-8533
|CapacitÃ© mÃ©moire maximale
|96 Go
|96 Go
|Canaux mÃ©moire
|2
|2
|NPU
|46 TOPS INT8
|46 TOPS INT8
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|PCIe
|PCIe 5.0 et PCIe 4.0, jusquâ€™Ã 12 lignes
|PCIe 5.0 et PCIe 4.0, jusquâ€™Ã 12 lignes
|Format
|FCBGA2540, 50 Ã— 25 mm
|FCBGA2540, 50 Ã— 25 mm
Quelques jours aprÃ¨s lâ€™officialisation, Tom Petersen avait avancÃ© dâ€™allÃ©chantes performances pour lâ€™Arc G3 Extreme au cours dâ€™une interview avec Gamers Nexus. Elles concernaient dÃ©jÃ la MSI Claw 8 EX AI+, lâ€™une des trois consoles (avec lâ€™Acer Predator Atlas 8 et lâ€™OneXPlayer 3) Ã avoir cÃ©dÃ© aux charmes des G3.
Vous pourrez prendre connaissance de toutes les mesures en visionnant la vidÃ©o.
Pour rÃ©sumer, Intel y revendique une Arc G3 Extreme en moyenne 44 % plus rapide que le Core Ultra 7 258V en jeu en 1080p avec rÃ©glages Ã©levÃ©s et une mise Ã lâ€™Ã©chelle x2 (pour une Arc G3 Extreme Ã 35 W contre 30 W pour Lunar Lake).
Une supÃ©rioritÃ© moyenne de 42 % face au Ryzen Z2 Extreme, toujours en 1080p avec des rÃ©glages Ã©levÃ©s et un upscaling x2, mais cette fois avec les deux processeurs Ã 35 W.
Enfin, pour vanter lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de sa G3 Extreme, Intel la prÃ©sente comme capable de rivaliser avec le champion dâ€™AMD fonctionnant Ã 35 W tout en Ã©tant contrainte Ã 17 W.
En cette fin juin, les tests indÃ©pendants aboutissent-ils Ã la mÃªme conclusion ? Sur le plan des performances, clairement. Dans ceux que nous avons consultÃ©s, la MSI Claw 8 EX AI+ est la plus performante.
Ainsi, alors que la premiÃ¨re version de cette console en Meteor Lake est handicapÃ©e face Ã la concurrence Ã cause de sa puce Intel, deux gÃ©nÃ©rations plus tard, elle se dÃ©marque grÃ¢ce Ã sa G3 Extreme.
NÃ©anmoins, tout nâ€™est pas parfait. La console en question coÃ»teâ€¦ 1 599 euros. Autant dire quâ€™Ã cÃ´tÃ©, mÃªme lâ€™onÃ©reuse ROG Xbox Ally X et ses 999 euros paraÃ®t bon marchÃ© !
La OneXPlayer 3, attendue pour aoÃ»t, est bien partie pour suivre le mÃªme chemin. Le modÃ¨le le plus accessible sur la page IndieGoGo (24 Go de RAM et 512 Go de stockage) est affichÃ© avec un prix remisÃ© de 10 968 HK$ au lieu de 13 320 HK$, soit des montants Ã©quivalents Ã 1 280 et 1 560 euros respectivement. La version Ã 32 Go / 1 To est Ã 13 320 HK$ pour un MSRP de 15 672 HK$, soit environ 1 560 / 1 830 euros. Bref, Ã vous de voir selon vos moyens. Pour notre part, lors de nos dÃ©placements, nous allons en rester au livre de poche.
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