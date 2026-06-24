Avec lâ€™Arc G3 Extreme, Intel reprend la main sur le marchÃ© des consoles portables

Avec lâ€™Arc G3 Extreme, Intel reprend la main sur le marchÃ© des consoles portables

Avec lâ€™Arc G3 Extreme, Intel reprend la main sur le marchÃ© des consoles portables

Fin mai, Intel a officialisÃ© sa sÃ©rie Arc G3. Cette gamme est composÃ©e de deux processeurs Panther Lake, lâ€™Arc G3 Extreme et lâ€™Arc G3. Tous deux ambitionnent de contrer AMD sur le segment des consoles portables de jeu, en sâ€™opposant aux Ryzen Z2. La MSI Claw 8 EX AI+, lâ€™une des premiÃ¨res machines Ã exploiter de telles puces, vient de sortir. De nombreux sites et chaÃ®nes ont pu la tester. Le verdict est flatteur pour Intel.

Â© HotHardware

Intel Arc G3

Notre seule Ã©vocation des Core G3 remonte Ã dÃ©but janvier. Qui plus est, dans un article principalement consacrÃ© aux Wildcat Lake. Les informations prÃ©liminaires Ã©taient nÃ©anmoins correctes. Les deux puces possÃ¨dent 14 cÅ“urs CPU (2 cÅ“urs P, 8 cÅ“urs E et 4 cÅ“urs LP E), mais prÃ©sentent de lÃ©gÃ¨res variations de frÃ©quences.

Pour la partie graphique, lâ€™Extreme profite dâ€™un iGPU Arc B390, quand la G3 Â« de base Â» se satisfait dâ€™un B370. Bien sÃ»r, ces solutions prennent en charge toute la panoplie XeSS 3 (XeSS Super Resolution, Multi-Frame Generation et Xe Low Latency).

AprÃ¨s ce portrait Ã grands traits, le tableau ci-dessous dÃ©taille nos sujets.

CaractÃ©ristiques Intel Arc G3 Extreme Intel Arc G3 Architecture Panther Lake Panther Lake CÅ“urs CPU / Threads 14 cÅ“urs / 14 threads 14 cÅ“urs / 14 threads Configuration CPU 2 cÅ“urs P + 8 cÅ“urs E + 4 cÅ“urs LP E 2 cÅ“urs P + 8 cÅ“urs E + 4 cÅ“urs LP E FrÃ©quence Turbo maximale 4,7 GHz 4,6 GHz Turbo max cÅ“urs P 4,7 GHz 4,6 GHz Turbo max cÅ“urs E 3,4 GHz 3,3 GHz Turbo max cÅ“urs LP E 3,1 GHz 3,1 GHz FrÃ©quence de base cÅ“urs P 1,9 GHz 1,9 GHz FrÃ©quence de base cÅ“urs E 1,5 GHz 1,5 GHz FrÃ©quence de base cÅ“urs LP E 1,5 GHz 1,5 GHz Cache 12 Mo Intel Smart Cache 12 Mo Intel Smart Cache Puissance de base du processeur (PBP) 25 W 25 W Puissance turbo maximale 80 W 80 W Puissance minimale garantie 15 W 15 W Plage de TDP configurable 8 W Ã 35 W 8 W Ã 30 W Gravure CPU Intel 18A Intel 18A Graphiques intÃ©grÃ©s Intel Arc B390 (12 cÅ“urs Xe3) Intel Arc B370 (10 cÅ“urs Xe3) FrÃ©quence GPU maximale 2,3 GHz 2,2 GHz Performances INT8 (GPU) 113 TOPS 90 TOPS Gravure GPU TSMC N3E TSMC N3E Ray tracing Oui Oui DirectX DirectX 12 Ultimate DirectX 12 Ultimate Moteur multimÃ©dia Encodage/dÃ©codage AV1, H.264, HEVC, dÃ©codage VVC Encodage/dÃ©codage AV1, H.264, HEVC, dÃ©codage VVC Sorties vidÃ©o eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL RÃ©solution DP max 7680 Ã— 4320 Ã 60 Hz 7680 Ã— 4320 Ã 60 Hz RÃ©solution eDP max 3840 Ã— 2400 Ã 120 Hz 3840 Ã— 2400 Ã 120 Hz Ã‰crans pris en charge 2 2 MÃ©moire supportÃ©e Jusquâ€™Ã LPDDR5X-8533 Jusquâ€™Ã LPDDR5X-8533 CapacitÃ© mÃ©moire maximale 96 Go 96 Go Canaux mÃ©moire 2 2 NPU 46 TOPS INT8 46 TOPS INT8 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 PCIe PCIe 5.0 et PCIe 4.0, jusquâ€™Ã 12 lignes PCIe 5.0 et PCIe 4.0, jusquâ€™Ã 12 lignes Format FCBGA2540, 50 Ã— 25 mm FCBGA2540, 50 Ã— 25 mm

Les indices de perf d'Intel

Quelques jours aprÃ¨s lâ€™officialisation, Tom Petersen avait avancÃ© dâ€™allÃ©chantes performances pour lâ€™Arc G3 Extreme au cours dâ€™une interview avec Gamers Nexus. Elles concernaient dÃ©jÃ la MSI Claw 8 EX AI+, lâ€™une des trois consoles (avec lâ€™Acer Predator Atlas 8 et lâ€™OneXPlayer 3) Ã avoir cÃ©dÃ© aux charmes des G3.

Vous pourrez prendre connaissance de toutes les mesures en visionnant la vidÃ©o.

Pour rÃ©sumer, Intel y revendique une Arc G3 Extreme en moyenne 44 % plus rapide que le Core Ultra 7 258V en jeu en 1080p avec rÃ©glages Ã©levÃ©s et une mise Ã lâ€™Ã©chelle x2 (pour une Arc G3 Extreme Ã 35 W contre 30 W pour Lunar Lake).

Une supÃ©rioritÃ© moyenne de 42 % face au Ryzen Z2 Extreme, toujours en 1080p avec des rÃ©glages Ã©levÃ©s et un upscaling x2, mais cette fois avec les deux processeurs Ã 35 W.

Enfin, pour vanter lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de sa G3 Extreme, Intel la prÃ©sente comme capable de rivaliser avec le champion dâ€™AMD fonctionnant Ã 35 W tout en Ã©tant contrainte Ã 17 W.

Tests de la MSI Claw 8 EX AI+

En cette fin juin, les tests indÃ©pendants aboutissent-ils Ã la mÃªme conclusion ? Sur le plan des performances, clairement. Dans ceux que nous avons consultÃ©s, la MSI Claw 8 EX AI+ est la plus performante.

Ainsi, alors que la premiÃ¨re version de cette console en Meteor Lake est handicapÃ©e face Ã la concurrence Ã cause de sa puce Intel, deux gÃ©nÃ©rations plus tard, elle se dÃ©marque grÃ¢ce Ã sa G3 Extreme.

NÃ©anmoins, tout nâ€™est pas parfait. La console en question coÃ»teâ€¦ 1 599 euros. Autant dire quâ€™Ã cÃ´tÃ©, mÃªme lâ€™onÃ©reuse ROG Xbox Ally X et ses 999 euros paraÃ®t bon marchÃ© !

La OneXPlayer 3, attendue pour aoÃ»t, est bien partie pour suivre le mÃªme chemin. Le modÃ¨le le plus accessible sur la page IndieGoGo (24 Go de RAM et 512 Go de stockage) est affichÃ© avec un prix remisÃ© de 10 968 HK$ au lieu de 13 320 HK$, soit des montants Ã©quivalents Ã 1 280 et 1 560 euros respectivement. La version Ã 32 Go / 1 To est Ã 13 320 HK$ pour un MSRP de 15 672 HK$, soit environ 1 560 / 1 830 euros. Bref, Ã vous de voir selon vos moyens. Pour notre part, lors de nos dÃ©placements, nous allons en rester au livre de poche.