Epic Games veut transfigurer l’Epic Games Store

Epic Games a su séduire éditeurs et développeurs avec l’Unreal Engine 5, lequel s’est imposé comme l’un des moteurs phares en particulier pour les jeux AAA. Du côté des joueurs en revanche, l’Epic Games Store et son lanceur jouissent d’une popularité bien moindre. Pour tenter de redorer l’image de sa plateforme, le studio prépare une refonte majeure.

Vers un launcher moins naze

En février dernier, Steve Allison, le patron de la boutique en ligne, admettait chez Eurogamer que le lanceur était « naze ».

« Nous avons déployé beaucoup de nouveautés l'an dernier, et cette année sera probablement la meilleure à ce niveau concernant les grands chantiers. Et l'un de ces grands chantiers, c'est que le lanceur est nul. Appelons un chat un chat. Il est vraiment lent. [...] Il effectue des appels à nos services back-end pour se rafraîchir à chaque fois que vous naviguez, et selon votre connexion, vous devez attendre quelques secondes. Et ça ne fait pas bonne impression, surtout quand les gens comparent et utilisent en parallèle une plateforme qui ne fait pas ça. »

Depuis novembre 2025, le studio s’évertue donc à rebâtir l’architecture sous-jacente de l’Epic Games Store. L’objectif est qu’il devienne « plus agréable à utiliser, plus rapide », afin que « les gens finissent par se dire : "Bon sang, ce n'est plus aussi mauvais qu'avant." Et ce sera déjà une victoire pour nous ». La fin des travaux était prévue pour « cet été ».

Nous y sommes presque, et une présentation interne décrit ce qui attend les utilisateurs de la plateforme. Les quelques diapositives en fuite évoquent bien une refonte en profondeur de l’architecture du launcher. Un accent particulier est mis sur les aspects précités, mais l’interface sera également remaniée.

Dans l’une des diapositives, Epic affirme par exemple que la nouvelle version offre des démarrages à froid en moyenne 5 fois plus rapides ; 6,5 fois pour une reprise depuis la barre système vers la bibliothèque. Des gains observés sous Windows 11 sur une machine équipée d’un AMD Threadripper 32 cœurs à 3,5 GHz, de 128 Go de RAM et d’une mystérieuse « RTC A6000 » — autrement dit une RTX A6000.

La feuille de route, qui s’étend sur les douze prochains mois, est structurée en deux temps. La section « Up First » regroupe les priorités immédiates : installation fragmentée de Fortnite, système Epic Parties, notes de patch tierces (3P Patch Notes), préinscription aux jeux free-to-play, réarchitecture du store, bêta privée de Launcher V2 et améliorations de la gestion de la bibliothèque.

some other things:



• Rebuilding the store from the ground

• Adding in-store Patch Notes

• Player reviews are finally coming

• The store will be 5x to 6.5x times faster

• Universal controller support

• All this will be in conjunction with Fortnite pic.twitter.com/zLp3ySHUzG — LuKa ????️ (@LuKaOnIndeed) June 18, 2026

La phase « Up Next » rassemble les évolutions suivantes, avec notamment des améliorations de l’interface et du design, l’introduction d’avis utilisateurs, des outils de découverte enrichis, davantage de personnalisation, des coupons financés par les éditeurs, des améliorations du moteur de recherche ainsi que le déploiement public du Launcher V2.

Le studio veut renforcer les fonctionnalités sociales. Parmi les ajouts envisagés figurent notamment les profils joueurs, des avatars et, possiblement, une messagerie privée. Dans le même temps, Epic semble vouloir mettre l’accent sur la personnalisation des recommandations, via des catégories d’accès rapide et une section principale dynamique. Quant aux pages de jeux, à l’instar de ce que fait Steam, elles devraient intégrer un aspect communautaire plus poussé et ainsi aller au-delà de la simple fiche produit.

Parmi autres nouveautés figure également l’arrivée de notes de patch tierces directement intégrées aux pages des jeux. Publiées via le Developer Portal, elles permettront aux studios de communiquer plus facilement avec les joueurs. Ces derniers pourront quant à eux être notifiés à chaque nouvelle mise à jour publiée.

Une plateforme qui vivote depuis 2018

Pour finir, rappelons que l’Epic Games Store s’est lancé en décembre 2018. Dans sa rétrospective de 2020, le studio revendiquait 160 millions d’utilisateurs PC et une base de 56 millions d’utilisateurs actifs pour le mois de décembre.

Dans la dernière, celle portant sur 2025, ces chiffres atteignent respectivement 317 millions et 78 millions d’utilisateurs actifs en décembre. Un mois dont la deuxième moitié est marquée par une distribution quotidienne et non plus hebdomadaire de jeux, lesquels sont d’ailleurs souvent plus attractifs qu’à l’accoutumée. Mais, en moyenne sur l’année, l’EGS revendique « seulement » 67 millions d’utilisateurs actifs ; une baisse de 1 % par rapport à 2024, ce qui est rarement bon signe. Ces chiffres confortent cette idée largement partagée : beaucoup de comptes ne servent qu’à récupérer ponctuellement les jeux offerts chaque semaine par la plateforme ; mais après bientôt huit années de service, celle-ci a toujours du mal à fédérer en dehors de sa figure de proue qu’est Fortnite.

Pour la comparaison, Steam a un record de 42 millions d’utilisateurs simultanés. La plateforme de Valve ne communique pas officiellement sur ses chiffres d’utilisateurs actifs. Les estimations convergent cependant vers environ 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont près de 70 millions se connecteraient quotidiennement.