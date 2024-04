Epic Games lance l'Unreal Engine 5.4, la version de la maturité ?

Fin mars, dans le cadre de la GDC 2024 (Game Developers Conference), Epic Games avait présenté la version 5.4 de son célèbre moteur Unreal Engine. Le studio vient de mettre cette mouture à disposition des développeurs.

Il a publié pour l’occasion une nouvelle vdéo qui illustre les principales fonctionnalités. Rappelons que l'Unreal Engine 5 a débarqué en accès anticipé le 26 mai 2021 ; en version stable le 5 avril 2022. L'Unreal Engine 5.4 jalonne donc les deux ans de cette itération du moteur.

L'accent mis sur l'animation

Comme nous l’expliquions dans notre précédente actu consacrée à l’Unreal Engine 5.4, cette version est surtout un perfectionnement des précédentes. Le studio a notamment retravaillé ses outils d’animation de personnages ; il allègue que ces changements permettent de réaliser rapidement et facilement le « squelettage » et la création des animations directement dans le moteur. Lors de la présentation de la GDC, nous avions pu admirer un bonhomme courant sur un toit – une sorte de Yamakasi des temps modernes. La séquence du jour prend pour sujet un robot ; elle en dévoile davantage sur le Modular Control Rig (qui reste au stade expérimental). Il permet de « créer des squelettes d'animation à partir de modules simples et compréhensibles en lieu et place de graphiques granulaires indigestes », pour reprendre les termes employés par Epic Games.

Les développeurs ont également simplifié le graphique de déformation ; les modèles s'écrasent ou s'étirent désormais via la molette de la souris (exemple du dragon dans la vidéo). Dans le même registre, l'UE 5.4 opère une refonte du Sequencer, l’éditeur d’animations non linéaire de l’Unreal Engine. Il bénéficie d’une lisibilité accrue et d’une meilleur ergonomie sur plusieurs aspects de son arborescence. Il est également possible de créer des scripts pour les images clés.

De plus, le Motion Matching passe du stade expérimental à celui de « prêt pour la production ». C’est un framework pour les fonctionnalités d’animation qui puise dans une base de données d'animations capturées pour établir des transitions. Pour déterminer un panel de séquences idoines, les utilisateurs de l’UE 5.4 ont accès à ce que le studio appelle des sélecteurs. L'article précise que le Motion Matching a été testé en conditions réelles sur Fortnite Battle Royale, et qu’il est désormais actif sur les 100 personnages ainsi que sur les PNJ du jeu.

Des changements affectent également le moteur de rendu. Epic Games mentionne des améliorations de le gestion du ray tracing matériel ainsi que des optimisations apportées à la compilation des shaders. Espérons que celles-ci contribueront à réduire les effets de stuttering (micro-saccades) qui affectent le moteur.

Toujours en matière de rendu, Nanite intègre une fonctionnalité de tesselation expérimentale qui permet d’ajouter des bosses et fissures lors du processus de rendu, sans incidence sur le maillage d’origine.

En outre, le VRS (Variable Rate Shading) intégré à Nanite doit apporter « d’importants gains de performance ».

D’autre part, la TSR (Temporal Super Resolution) a été rendue plus stable et performante. En pratique, cela doit notamment se matérialiser par un nombre d’images fantômes réduit.

En matière d’IA, le NNE (Neural Network Engine), ou MRN en français (Moteur de Réseau Neuronal) passe du statut expérimental au statut bêta. Il permet aux développeurs de charger et d'exécuter leurs modèles de réseaux neuronaux pré-entraînés.

Unreal Engine 5.4 : pour quels jeux ?

Epic Games précise que bon nombre de ces outils ont été utilisés en interne pour concevoir et publier le Chapitre 5 de Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival et LEGO Fortnite. Concernant les jeux tiers, le studio n’a officialisé qu’un seul jeu exploitant l’Unreal Engine 5.4 : Marvel 1943: Rise of Hydra, dont vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessus. Il faudra toutefois se montrer patient pour le découvrir manette ou souris en main, puisque cette production de Skydance New Media ne sortira pas avant 2025. Pour les amateurs de battle royale, rappelons que PlayerUnknown's Battlegrounds doit aussi passer à l’UE 5 dans le courant de l’année (mais pas à la version 5.4).