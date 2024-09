Epic Games vous propose de commander MbappÃ©, gratos

L’Epic Games Store ne communique pas ses chiffres de fréquentation, mais nul doute que la plateforme du studio n’égale pas celle de Valve en popularité — laquelle avoisine régulièrement les 35 millions d’utilisateurs connectés simultanément, en ce moment en partie grâce au succès phénoménal de Black Myth : Wukong, un jeu solo qui, non content d'avoir engendré une invasion de cartes graphiques, a aussi réalisé la prouesse de rassembler plus de 2,4 millions de singes en colère au même moment.

Mais qu’importe : ce magasin est surtout l’endroit où se rendre tous les jeudis afin de garnir sa ludothèque riche de jeux jamais lancés gratuitement, en récupérant ceux offerts. Certes, tous ne sont pas dignes de se connecter ; mais à l’instar de Dragon Age : Inquisition - Game of the Year Edition il y a quelques mois de cela, ceux du moment valent peut-être le coup d’aller faire un tour sur la plateforme : surtout si vous appréciez le foot — voire que vous le détestiez.

Kylian au PSG dans la partie de Benjamin Jérôme, testeur pour le journal Le Parisien

Tuer ou tirer, à vous de choisir

Depuis hier et jusqu’à jeudi prochain 17 heures, Epic Games offre deux jeux. Pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit de Sniper Ghost Warrior Contracts et de Football Manager 2024.

Le premier est un jeu développé par Underdog Studio sorti en novembre 2019. Comme son titre l’explicite, c’est un jeu de sniper. Pas le soft du siècle apparemment (Metascore de 71), mais pas le pire non plus. Il coûte 30 euros en temps normal.

Le second jeu offert par l’EGS est Football Manager 2024. C’est le dernier opus en date de la célèbre franchise développée par Sports Interactive et éditée par SEGA. Hors période promotionnelle, il faut débourser 60 euros pour l’acquérir.

À en croire ses développeurs, FM 2024 marque la fin d’une époque ; la fin de la formule telle que les entraîneurs en herbe l’expérimentent depuis une vingtaine d’années. Toujours selon les dires des développeurs, Football Manager 2025 marquera le renouveau de la série grâce à un moteur tout neuf et à l’intégration très attendue du football féminin. Alors les promesses n’engagent que ceux qui les croient ; en attendant, Football Manager 2024 reste un bon cru qu’il serait dommage de bouder pour un amateur de ballon rond, d’autant plus lorsqu'il est donné. Quant à ceux qui n’aiment pas le football, voyez-y l’occasion de reconvertir Mbappé en gardien de but ; au moins, il aura une bonne raison de ne plus courir.