Crimson Desert se rabiboche avec les GPU Arc après les avoir boycottés

Quelques jours avant la parution du jeu, Pearl Abyss avait publié diverses configurations permettant de faire tourner son Crimson Desert sur PC dans de nombreuses conditions, du Low à 30 IPS en 900p à l’Ultra à 60 IPS en 4K. Point commun de ce méli-mélo : uniquement des Radeon et des GeForce pour les cartes graphiques, sans aucune mention de solutions Arc.

Une absence de papier qui n’avait rien d’extraordinaire, et qui était plutôt compréhensible au regard du battage médiatique entourant les technologies de NVIDIA et d’AMD pour ce titre — en particulier celles des Ray Regeneration / Ray Reconstruction, préalablement exposées par Digital Foundry à travers une vidéo qui paraissait davantage émaner d'une régie publicitaire que d'un média tech indépendant. Entre Pearl Abyss et les deux entreprises susmentionnées, l’accointance est tout de même plus assumée avec AMD : Crimson Desert est présent dans un bundle Ryzen / Radeon ; le titre s’est aussi fait chantre du FSR 4.1 ainsi que de la Ray Regeneration 1.1.

Quoi qu'il en soit, malgré la privation des cartons d'invitation, tout le monde s’attendait néanmoins à ce que les GPU Arc Alchemist et Battlemage fussent également conviées à la grande fête de sortie, jeudi dernier.

Intel boudée

Hélas, les détenteurs de telles cartes furent recalés à l’entrée. Contre toute attente, Crimson Desert ne tolère pas — y compris au moment où nous écrivons ces lignes — les cartes graphiques Intel Arc. Et ce n’est pas un simple mépris de pilotes manquants avec support officieux, mais bien un blackboulage : le jeu ne se lance pas avec de telles cartes. Le titre affiche le mot doux ci-dessous ; quant à la FAQ officielle, une section invitait initialement ces joueurs désillusionnés à demander purement et simplement un remboursement.

Certes, parler de minorité pour cette caste n’est pas un terme galvaudé. Les GPU Arc ne pèsent pas lourd sur le marché des cartes graphiques dédiées. Ce désamour a toutefois d'autres fondements que les capacités desdites cartes en matière de gaming. En effet, celles-ci sont tout à fait décentes, et d’autant plus sur les jeux récents. Autrement dit, aucune raison technique à ce que des Radeon RX 5500 XT et GTX 1660 permettent de jouer à Crimson Desert, mais pas une Arc B580.

Par ailleurs, s’ils sont moins performants que des GPU dédiés, les iGPU Arc sont tous sauf marginaux. Au contraire, du fait de la popularité des processeurs d’Intel, ils sont les pourvoyeurs des capacités graphiques de nombreux systèmes, en particulier portables. Le choix de se couper d’une telle portion de prospects avait donc de quoi surprendre.

De son côté, Intel avait réagit vendredi pour signaler sa bonne volonté. La société avait publié le communiqué suivant :

Nous sommes conscients que Crimson Desert ne fonctionne actuellement pas sur les systèmes équipés de GPU Intel, et nous sommes extrêmement déçus que les joueurs utilisant du matériel graphique Intel ne puissent pas plonger dans l'univers de Pywel dès le lancement.



Pour garantir le bon fonctionnement des jeux, une collaboration étroite entre les développeurs et les fabricants de matériel est toujours nécessaire. Au cours des dernières années, nous avons contacté Pearl Abyss à de nombreuses reprises pour aider à tester, valider et optimiser la prise en charge des solutions graphiques Intel, en fournissant du matériel, des pilotes et des ressources d'ingénierie en avant-première sur plusieurs générations, notamment Alchemist, Battlemage, Meteor Lake et Lunar Lake.



Nos équipes sont pleinement engagées à aider tous les studios à offrir la meilleure expérience possible, en fournissant des outils ouverts, de la documentation et une assistance technique directe afin de garantir que leurs jeux fonctionnent correctement pour tous, y compris les dizaines de millions de joueurs utilisant des GPU Intel. Nous restons prêts à aider Pearl Abyss de toutes les manières possibles.



Pour plus de détails sur la décision de ne pas activer la prise en charge d'Intel dès le lancement, veuillez contacter directement Pearl Abyss. »

Intel a donc plaidé non coupable et renvoyé la faute sur l'éditeur ; aucune raison valable à ce que l’entreprise prêche le faux et ait fait preuve de mauvaise volonté tout au long du développement. Elle n’a aucun intérêt à priver les utilisateurs de ses produits d’un jeu apparemment moyen mais qui a suscité une hype. En regardant ce dédouanement à la lumière des partenariats rappelés en début d’article et d’une FAQ qui dégueule des NVIDIA, AMD, FSR et DLSS à quasiment chaque phrase, vous finissiez par vous forger l’intime conviction que cette mise à l'écart relevait de la décision commerciale.

Tout est bien qui finit bien

Pearl Abyss n’a pas fait d’aveux explicites, mais a désormais changé sa version. La FAQ expose dorénavant (nous vous mettons le propos de celle en français, mais une capture de celle en anglais ; le fond est le même) :

Concernant la prise en charge d'Intel Arc pour Crimson Desert :



Nous travaillons actuellement sur la compatibilité et l'optimisation afin que Crimson Desert puisse également être joué sur les systèmes équipés de GPU Intel Arc. Nous mettons tout en œuvre pour offrir une expérience de jeu fluide et stable, et nous vous remercions de votre patience en attendant la mise à jour de prise en charge.



Nous nous excusons pour toute confusion qu'a pu causer la formulation de notre précédente FAQ concernant la jouabilité sur GPU Intel Arc. Veuillez considérer le présent avis comme notre dernière communication officielle à ce sujet.

Une confusion autour de la formulation « Non, Crimson Desert n'est actuellement pas compatible avec les cartes graphiques Intel Arc » ? Pourtant, difficile de faire plus clair. Ne pas assumer son erreur ou, en l’occurrence ici, sa décision commerciale, en suggérant que c’est le récepteur qui a mal compris, qu’on a pas vraiment dit ce que l’on a dit, c’est captieux, mais malheureusement courant. Au moins, les détenteurs de GPU Arc devraient bientôt avoir l’opportunité de lancer Crimson Desert si ça leur chante. Espérons juste que ce favoritisme commercial, traitement préférentiel, appelez ça comme vous voulez, ne devienne pas la norme.

Une vidéo de la chaîne JayzTwoCents revient sur cet épisode si cela vous intéresse :