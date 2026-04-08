Intel consacre lâ€™Arc Pro B70 comme son vaisseau amiral gaming

Fin mars, Intel a dÃ©gainÃ© ses Arc Pro B65 et Pro B70. Ces deux cartes exploitent le meilleur des GPU Battlemage, Ã savoir le GPU BMG-G31, aka Big Battlemage. Cette puce avait tout le potentiel pour armer une Arc B770 qui se serait imposÃ©e comme le fleuron de cette gÃ©nÃ©ration, au dÃ©triment de lâ€™actuelle B580, mais l'entreprise en a dÃ©cidÃ© autrement.

Une belle armada ! Â© Level1Techs

NÃ©anmoins, quelques heures aprÃ¨s le lancement de ces cartes Pro, des essais leur ont permis de faire un dÃ©passement de fonction ; de sâ€™accorder de petites pauses vidÃ©oludiques entre deux besognes. Et mÃªme si, comme lâ€™a soulignÃ© Jemporte, ces deux rÃ©fÃ©rences Â« sont clairement destinÃ©es Ã lâ€™IA Â», Intel assume finalement de jouer sur les deux tableaux. Lâ€™entreprise a mis en ligne un pilote Arc Graphics 32.0.101.8629 certifiÃ© WHQL. Son unique Â« fait saillant Â» ? La Â« prise en charge des jeux vidÃ©o pour les GPU dÃ©diÃ©s Intel Arc Pro B70 et B65 Â».

Les pros aussi ont le droit de jouer

Lâ€™architecture Battlemage Ã©tant dÃ©jÃ bien rodÃ©e, il nâ€™y avait pas nÃ©cessitÃ© Ã des modifications dâ€™envergure ; les GPU BMG-G31 se contentent dâ€™un simple dÃ©verrouillage cÃ´tÃ© pilote. Les performances suivent en principe une mise Ã lâ€™Ã©chelle linÃ©aire calÃ©e sur la hausse du nombre de cÅ“urs Xe2. Mais de facto, avec cette prise en charge officielle, lâ€™Arc Pro B70 devient le vaisseau amiral des cartes graphiques gaming dâ€™Intel.

Comme exposÃ© ci-dessus, les prestations vidÃ©oludiques de la carte avaient Ã©tÃ© examinÃ©es quelques heures aprÃ¨s sa sortie. Sur les forums Level1Techs, un dÃ©nommÃ© Wendell, dÃ©tenant Ã lâ€™Ã©vidence quatre Arc Pro B70, avait comparÃ© les performances de cette derniÃ¨re Ã celles de lâ€™Arc Pro B60 dans quelques jeux. Les rÃ©sultats sont compilÃ©s ci-dessous.

Jeu ParamÃ¨tres B70 (1 % low) B60 (1 % low) Gain 1 % low B70 (IPS moyen) B60 (IPS moyen) Gain IPS moyen Monster Hunter Wilds Moyen, 1440p 33 20 65 % 55 37 48,6 % Monster Hunter Wilds Moyen, 1080p 40 29 37,9 % 70 50 40 % Shadow of the Tomb Raider TrÃ¨s Ã©levÃ©, 1440p 108 73 47,9 % 148 100 48 % Shadow of the Tomb Raider TrÃ¨s Ã©levÃ©, 1080p 142 97 46,4 % 204 140 45,7 % Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Ultra, 1440p 66 47 40,4 % 83 58 43,1 % Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Ultra, 1080p 98 68 44,1 % 126 88 43,2 % Moyenne â€” 81,2 55,7 45,8 % 114,3 78,8 45 %

Avouons que la comparaison avec la B60 nâ€™Ã©clairera sans doute pas beaucoup de joueurs. Nous avons donc retenu Cyberpunk 2077 en guise de maÃ®tre Ã©talon. En prenant les tests de TPU comme base, la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go affiche une moyenne de 114 IPS en 1080p, et de 77 IPS en 1440p. La GeForce RTX 5070 obtient pour sa part une moyenne de 158 IPS en 1080p et de 104 IPS en 1440p. Ici, l'Arc Pro B70 se situe donc entre ces deux jalons, mais plus proche de la premiÃ¨re. Petite rÃ©serve : TPU Ã©voque une Â« TPU Custom Scene Â», quand Wendell se contente de mentionner de lâ€™Ultra.

Du cÃ´tÃ© des cartes gaming Intel, les mesures de TPU accordent 92 IPS Ã lâ€™Arc B580 en 1080p, et 62 IPS en 1440p. Enfin, lâ€™Arc A770 affiche 74 IPS en 1080p et 50 IPS en 1440p. Lâ€™assertion formulÃ©e plus haut semble donc vÃ©rifiÃ©e : l'Arc Pro B70 domine, logiquement, ses aÃ¯eules. Reste quâ€™Ã 950 dollars, pour des prestations Ã peine supÃ©rieures Ã celles de la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go et infÃ©rieures Ã celles de la GeForce RTX 5070, le joueur exclusif nâ€™a aucun intÃ©rÃªt Ã la privilÃ©gier Ã une GeForce ou Ã une Radeon.

Pour complÃ©ter, nous vous proposons cette vidÃ©o de la chaÃ®ne Game Tech Reviews. Mise en ligne il y a quatre jours, elle Ã©value lâ€™Arc Pro B70 sur plusieurs jeux en 4K.

Bien sÃ»r, tous ces tests ont Ã©tÃ© menÃ©s avant les pilotes 32.0.101.8629. Mais sachant quâ€™ils servent surtout Ã activer officiellement le support gaming des Arc Pro B70/B65 et quâ€™ils nâ€™apportent aucune optimisation spÃ©cifique, leur impact doit Ãªtre marginal. Au mieux, ils offrent un frametime un peu plus stable et corrigent quelques bogues visuels, sans pour autant bouleverser la hiÃ©rarchie.