Intel discrimine ses pilotes iGPU : ceux des Core pas Ultra sont relégués au second plan

L’information avait commencé à circuler au conditionnel ; elle a été officiellement confirmée par Intel. L’entreprise a scindé en deux branches ses pilotes pour les iGPU de ses processeurs. Désormais, les Core de 11ᵉ à 14ᵉ génération ont une ramure distincte de celle des puces plus récentes — celles dont le processeur graphique intégré est estampillé Arc.

Une seule corde à son Arc

La scission est valable à partir de la version de pilote datée du 19 septembre. Intel propose un Intel Graphics 32.0.101.7076 pour les GPU intégrés des processeurs Intel Core de 11ᵉ à 14ᵉ génération. Pour mémoire, les Intel Core de 11ᵉ génération « Rocket Lake » mobilisent l’UHD Graphics 750, tandis que les processeurs de 12ᵉ génération « Alder Lake », 13ᵉ génération « Raptor Lake » et 14ᵉ génération « Raptor Lake Refresh » intègrent l’UHD Graphics 770. Tous se basent sur l’ancienne architecture « Iris » et exploitent 32 unités d’exécution (UE) pour les puces desktop. La situation est plus disparate pour les puces mobiles, avec certaines références nettement mieux dotées. Le Core i7-1165G7, un Tiger Lake (11ᵉ génération), mobilise par exemple 96 UE.

Intel précise dans une foire aux questions que les iGPU des processeurs Intel de 11ᵉ à 14ᵉ génération (desktop / laptop) ne recevront dorénavant que des mises à jour trimestrielles pour les corrections critiques et les vulnérabilités de sécurité. Forcément, le support des jeux dès le jour de sortie passe à la trappe.

Notez que les pilotes iGPU des processeurs Intel Core de 7ᵉ à 10ᵉ génération n’ont pas été mis à jour depuis plus de six mois. Cela suggère que leur cycle de support est terminé et qu’il n’évoluera pas, sauf découverte d’une vulnérabilité de sécurité majeure.

Bref, les équipes d’Intel se concentrent probablement sur l’optimisation des performances de leurs pilotes « Arc » à partir de maintenant. Les Core Ultra n’ont pas gagné la bataille face aux APU d’AMD dans les consoles portables — bien que certaines machines misent sur des Core, à l’image des MSI Claw, lesquelles sont néanmoins aussi passées aux Ryzen — mais Intel domine toujours le marché des laptops.