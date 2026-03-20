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Deux cartes graphiques Intel introduiront le GPU Big Battlemage la semaine prochaine

Les ondoiements du BMG-G31 vous sont encore familiers ? Dans ce cas, bonne nouvelle, vous n’avez pas besoin de passer le test de Folstein. L'existence de ce GPU, aussi surnommé Big Battlemage, a fait l'objet de nombreux revirements ces derniers mois. Il serait désormais sur le point de débarquer.

intel arc pro

Une gamme Battlemage cuirassée de références Pro

En mars 2025, en réaction au discours de Lip-Bu Tan alors fraîchement nommé à la tête d’Intel, le divulgateur Jaykihn, d’ordinaire très bien renseigné sur les plans de la société, qualifiait ce GPU de mort. Finalement, il avait ressurgi en fin d’année, directement dans des notes d’Intel qui annonçaient sa prise en charge, puis au sein de dépôts GitHub. Malgré ces manifestations, l'entreprise n’a officialisé aucune carte armée de ce GPU au CES 2026. Après plus deux mois de silence, le voici de retour ; cette fois dans son bloc de départ, prêt à l’ultime élan. Pas pour décrocher une Battlemage B770 en revanche ; plutôt des cartes professionnelles, les Pro B70 et B65.

C’est l’indiscrétion rapportée par VideoCardz. Le corps de l'article rapporte qu’Intel a fixé, si ne c’est une date précise, au moins une fenêtre de lancement pour les deux références précitées : « la semaine prochaine ». Assertion en complète contradiction avec le titre, lequel fixe le 25 mars. Surprenante schizophrénie pour laquelle nous n'avons pas d'explications.

Notre confrère concède par ailleurs que les documents de pré-lancement ont déjà été distribués (mais ils restent naturellement sous embargo). Il ajoute que des versions Intel et des variantes AIB sont prévues.

Nous n’allons pas nous étendre sur les caractéristiques dans ces lignes, puisque le tableau ci-dessous les consigne avec limpidité. Relevons simplement la large plage de puissance de la Pro B70. Le design officiel d’Intel mettrait la barre à 230 W.

CarteGPUNombre de cœursVRAMBus mémoireTBP
Arc Pro B70 BMG-G31 32 Xe2 32 Go G6 256-bit 160-290 W (230 W)
Arc Pro B65 BMG-G31 20 Xe2 32 Go G6 256-bit 200 W
Arc Pro B60 Dual 2x BGM-G21 2 x 20 Xe2 2 x 24 Go G6 2 x 192-bit 400 W
Arc Pro B60 BGM-G21 20 Xe2 24 Go G6 192-bit 120-200 W (200 W)
Arc Pro B50 BGM-G21 16 Xe2 16 Go G6 128-bit 70 W
Arc B580 BGM-G21 20 Xe2 12 Go G6 192-bit 190 W
Arc B570 BGM-G21 18 Xe2 10 Go G6 160-bit 150 W
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