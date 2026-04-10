Ménage de printemps : Copilot retiré de certaines applications Windows 11

Il y a vingt jours de cela, Pavan Davuluri, président de la division Windows et Appareils, faisait part des engagements de l’entreprise : améliorer Windows. Un projet pharaonique, ou à tout le moins ambitieux. Un projet sûrement empreint de ce même désarroi que nous avons tous ressenti au moins une fois devant un logis encombré et plus nettoyé depuis des lustres : par où commencer ?

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Dans ce genre de situations, face au vertige que ne manque pas de faire naître l’ampleur de la tâche, l’approche la plus valable et la plus psychologiquement soutenable consiste à commencer petit, à entamer modestement cet édifice, fût-ce par une illusion. Le plus simple est alors de ramasser tout ce qui traîne pour le bourrer dans un placard ou un cagibi. De cacher la poussière sous le tapis, en somme.

C’est, à l’évidence, l’abord choisi par Microsoft. Dans son billet, l’individu précité promet de réduire les « points d’entrée Copilot inutiles, en commençant par des applications comme l’Outil Capture d’écran, Photos, Widgets et le Bloc-notes ». Il faut dire qu’avec 80 références Copilot dénombrées, l’assistant IA a tissé sa toile dans le moindre recoin de la maison Microsoft. La grand ménage de printemps a toutefois débuté ; l’hôte est traité comme un indésirable, du moins en façade.

C’est Windows Latest qui témoigne de cette déconsidération. Nos confrères ont découvert que Microsoft avait retiré la marque Copilot dans certaines applications de Windows 11 auxquelles ont accès les membres Insiders. En l’occurrence, dans le Bloc-notes et l’Outil Capture d’écran, soit deux des cibles explicitement désignées par Pavan Davuluri.

Copilot supprimé, ou juste caché

Dans la dernière version preview du Bloc-notes (version 11.2512.28.0), l’icône Copilot a été remplacée par une icône en forme de stylo intitulée « Outils d’écriture ». Ne vous méprenez pas cependant, les fonctionnalités IA — Réécrire, Résumer, modifier la tonalité… nous vous avions fait le topo dans une actu — sont toujours là. Simplement, elles ne sont plus mises en avant par la marque Copilot colorée et ostensible, mais par un sobre stylo.

Ouais, il a donc juste pris la forme d'un stylo © WindowsLatest

L’icône Copilot a également été retirée de l’Outil Capture d’écran. En revanche, pour cet outil, la crasse n’a pas seulement été diluée : elle a été entièrement nettoyée.

Nulle substitution ici © WindowsLatest

Notre confrère relève que Microsoft n’a fait aucune communication officielle sur ce point pour l’instant. Il s’attend, ou plutôt dit qu’il ne serait pas surpris, à ce que Microsoft retire aussi les fonctionnalités IA du Bloc-notes. Ou qu’a minima, l’entreprise les désactive par défaut.

Dans tous les cas, n’espérez pas une ostracisation de Copilot. L’IA fait partie de la stratégie de Microsoft. La firme ne va assurément pas y renoncer. Disons qu’elle s’est rendu compte que son forcing était exagéré et prématuré.