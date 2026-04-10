L’Arc Pro B70 démontée met à nu son GPU BMG-G31

Pour finir la semaine tranquillement, la chaîne YouTube Tech Guy Beau nous propose une petite séquence vidéo du démontage de l’Arc Pro B70. Cette carte, la plus haut de gamme d’Intel pour ce marché, dissimule un GPU BMG-G31 Battlemage. Elle fera ses débuts au côté de l'Arc Pro B65 le 24 avril prochain.

Une histoire de taille

Fin mars, PC Games Hardware avait révélé les principales mensurations de la puce. Il était question de 27,7 milliards de transistors répartis sur une surface de 368 mm². Pour comparaison, le BMG-G21 des Arc B570, Arc B580 et Arc Pro B60 est composé de 19,6 milliards de transistors sur 272 mm². Les deux sont conçus sur le N5 de TSMC. Cela donne une densité de 72,1 millions de transistors/mm² pour le plus petit ; de 75,3 millions pour le plus imposant.

En se basant sur sa taille, le BMG-G31 joue dans la cour des NVIDIA GB203 et AMD Navi 48. Le premier GPU compte 45,6 milliards de transistors sur 378 mm² (TSMC 4N) ; cela correspond à une densité de 120,6 millions de transistors/mm². Il équipe les GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5080, les RTX 5080 et RTX 5090 mobiles, ainsi que plusieurs références RTX Pro Blackwell. Quant au Navi 48, il totalise 53,9 milliards de transistors sur 357 mm² (TSMC N4P), soit une densité de 151 millions de transistors/mm². Cette puce sert aux Radeon RX 9070 / XT ainsi qu'aux Radeon AI Pro.

Concernant la conception de la carte, la vidéo a normalement dû combler votre curiosité.