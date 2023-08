De la captation du big data, les pilotes Intel s'y mettent aussi

La télémétrie, on en comprend aisément l'intérêt : mieux cibler les usages des clients pour mieux cibler les produits de demain; éventuellement les solutions logicielles associées et prioriser leurs mises au point. En formule 1, la télémétrie permet via une collecte, une mise en forme et une analyse des données en temps réel ou en différée d'agir sur la voiture, son électronique en fonction des évènements de course pour induits par le pilote, dans l'optique de maximiser la phase entre ce dernier et sa voiture, bien que la télémétrie bidirectionnelle — la réception et la prise en compte de données des stands vers la voiture — n'ait été grandement limitée en 2003.

Imaginez, durant un week-end de course, on estime que la télémétrie collecte environ 50 et 100 Go (!) sur une seule voiture... Ça en fait des chiffres. On aurait pu prendre des exemples dans la météorologie, l'aéronautique, l'industrie nucléaire... Ou un gros paquet de secteurs d'activité. Une activité largement répandue, en particulier lorsque vous utilisez les solutions dites gratuites, faisant écho au vieil adage « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ».

De côté de nos machines, on a commencé à en entendre un peu trop parler avec Windows 7, puis bien plus avec Windows 10 & 11. NVIDIA s'est également fait remarquer vers 2016 en installant via GeForce Experience des modules dédiés non consentis et surtout non désactivables, à moins d'être un utilisateur averti apte à faire les manipulations nécessaires.

Et bien presque rebelote cette fois-ci chez Intel, avec la dernière version des pilotes GPU qui inclue, en étant coché par défaut, l'Intel Computing Improvment Program, qui a au moins pour vertu d'être documenté — et même téléchargeable ! — directement sur le site web de la firme. Au programme, vos habitudes de navigation, vos informations géographiques, les détails de votre config ou ceux de vos réseaux locaux, les applications installées et leurs fréquences d'utilisations, les ressources système, etc. Collecter des données pour améliorer l'expérience utlisateur oui, pour des usages moins centrés sur le client final à voir ; mais en 2023 à priori, on lui demande avant son avis ! (source : TPU)