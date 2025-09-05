RTX Hair, pour magnifier ceux qui ont encore des cheveux

La parution de l’extension L’Ordre des Géants pour le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien inaugure une nouvelle technologie NVIDIA appelée RTX Hair. Pas de mystère : l’outil a vocation à sublimer la tignasse des protagonistes — du moins, de ceux qui ont encore quelques poils sur le caillou.

RTX Hair, la tech qui veut sublimer les tignasses

Restituer une dense chevelure ou une fougueuse crinière reste une gageure ; presque autant que rensemencer un crâne dégarni. RTX Hair rappellera, outre de tristes souvenirs à ceux qui n’ont de cheveux plus que dans les jeux, les NVIDIA HairWorks et AMD TressFX de la décennie passée. Ces deux technologies ambitionnaient d’améliorer le rendu mais également la simulation (ce que ne fait pas RTX Hair ; c’est purement esthétique) des cheveux et des fourrures. La première pouvait notamment « poiliser » (ou « pilifier », pour se donner un genre, avec un néologisme basé sur pilifère, « qui porte des poils » ; terme qui s’applique a priori plutôt à la flore qu’à la faune ceci dit) les animaux de The Witcher 3 ; la seconde animer l’ébouriffante chevelure de Lara dans Tomb Raider (2013).

En 2025, RTX Hair retente donc de brosser de beaux cheveux — en les gardant bien en place. Selon NVIDIA, la techno réduit la quantité de géométrie nécessaire pour rendre les mèches de cheveux. Surtout, elle utiliserait des sphères et des cylindres plutôt que des triangles afin d’obtenir une représentation plus naturelle.

Outre l’image ci-dessus fournie par NVIDIA, la chaîne Compusemble passe au peigne fin les changements dans une vidéo.

Le cheveux blond et en brosse ; le Nazi quoi !

Vous en conviendrez : quand on en vient à pinailler sur ce genre de détails dans un jeu — plutôt plaisant au demeurant —, c’est qu’on a atteint un certain niveau de vacuité. Mais qui sait, ça deviendra peut-être un argument de vente pour les GeForce RTX 60. Au moins, avec une GeForce RTX 5090, l’activation n’entraîne pas de grosse perte de performances.