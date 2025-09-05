Sharkoon étend la durée de garantie de certains produits

Sharkoon a décidé de prolonger les durées de garantie de certains produits. Avec un effet rétroactif qui plus est, puisqu’elles englobent les acquisitions effectuées depuis le 1er juillet 2025. Avec cette extension de garantie, le fabricant allemand « souhaite offrir à ses clients une sécurité supplémentaire et une confiance accrue dans la qualité de ses produits ».

Les produits sont répartis en quatre catégories : A, B, C et D, pour des durées de respectivement 3, 5, 7 et 10 ans.

Quatre catégories

Les produits de la catégorie A bénéficient d'une garantie de 3 ans. Actuellement, cette catégorie comprend les nouveaux systèmes de refroidissement liquide S60, S50 et S40 AIO.

Les produits de la catégorie B bénéficient d'une garantie de 5 ans. Y figurent les blocs d'alimentation Rebel P10, SilentStorm Cool Zero et SilentStorm SFX. Le système de refroidissement liquide S100 AIO, qui sera bientôt commercialisé, ainsi que les nouveaux sièges OfficePal C50 et C50M en feront également partie. L’OfficePal C20 que nous avons testé n’est pas concerné ; il conserve donc ses 24 mois de garantie légale. Même topo pour la Skiller SGM50W.

La catégorie C comprend les blocs d'alimentation Rebel P15, Rebel P20 et Rebel P20 SFX, tous garantis 7 ans.

Enfin, le bloc d'alimentation Rebel P30 est, pour le moment, le seul classé dans la catégorie D. Il profite donc de 10 ans de garantie.

Pour la comparaison, une marque haut de gamme telle que Seasonic propose de trois à douze ans de garantie, selon les séries, pour ses alims.

Sharkoon prévient que les listes seront continuellement mises à jour à mesure que de nouveaux produits seront lancés. La garantie est valable au sein de l'Union européenne et dans certains pays hors UE, tels que Taïwan et le Japon. Là encore, la marque au requin précise que cette liste est susceptible de s’étoffer à l'avenir.

Dans son communiqué, Sharkoon souligne que « cette extension de la durée de garantie n'entraînera bien sûr aucune modification de la conception, de la qualité ou de la structure » desdits produits.