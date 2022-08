S06E34 • 22 août - 28 août 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

F1 Manager 2022 est sorti le 30 août et a été développé par Frontier Developments. Gérez votre écurie fétiche et évitez de monter sur vos grands chevaux, l'humilité sera la clé. Et on parle bien de bagnoles. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XBS

Islets est sorti le 24 août et a été développé par Kyle Thompson. Metroidvania. Aventure. Plateforme. 2D. Fantasy. Solo. Action. Vous le sentez venir, le lexique ? Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/XBS/NS

Midnight Fight Express est sorti le 23 août et a été développé par Jacob Dzwinel. Beat'em all. Baston. 3D isométrique. Bon OK on arrête, mais il a l'air sympa ce p'tit jeu, non ? Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

PAC-MAN WORLD Re-PAC est sorti le 26 août et a été développé par NOW PRODUCTION. Il est rond, il est chauve, il est rédac chef du CDH et il revient dans un jeu de plateforme en 3D... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XBS/NS

Soul Hackers 2 est sorti le 26 août et a été développé par ATLUS. Là on part sur du RPG japonais dans un univers cyberpunk chatoyant (non), ceux qui ont joué au premier savent. Les autres non du coup... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XBS

• Focus

La voilà, la VRAIE suite de la saga Monkey Island, ou plus précisément la suite des deux premiers jeux puisque trois d'autres sont sortis par la suite sous cette bannière. Return to Monkey Island sera même une conclusion, un point final, le dernier volet d'une trilogie initié en 1990 par le tout premier The Secret of Monkey Island, puis continuée en 1991 avec le mythique LeChuck's Revenge. Et même si le 3e épisode The Curse of Monkey Island fut esthétiquement très réussi, certains trouvaient que l'absence de Ron Gilbert se faisait sentir. Eh bien le bougre est de retour, trente ans après avoir quitté les studios LucasArts, trente ans après avoir perdu les droits d'exploitation de son bébé. Loin de nous l'idée de faire les fanboys aveuglés par le retour du créateur de ces jeux mythiques ayant nourri notre goût pour les énigmes loufoques, m'enfin quand même !

Sinon en ce qui concerne le jeu en lui-même, on prendra donc la suite directe du 2e volet qui nous avait laissé dans l'expectative, et on en profite pour faire évolution la direction artistique. Si le principe du point'n click reste là, la 3D est de mise dans un style qu'on vous laisse le soin d'apprécier et qui pourra rebuter ceux qui attendaient un jeu en 2D à l'ancienne avec des décors dessinés à la mimine. Mais une chose est sûre, l'ambiance sera bien présente grâce à Ron Gilbert et David Grossman, mais aussi toute la bande de compositeurs ayant oeuvré sur les deux premiers opus. Préparez-vous aux combats d'insultes, montrez que l'entrainement de la Reine du Sabre n'a pas été oublié, et rendez-vous le 19 septembre pour une sortie du titre sur PC Windows et Nintendo Switch. En attendant, on ronge notre frein.

