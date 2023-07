Gamotron • Un autre type de Ragnarök

S06E33 • 15 août - 21 août 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Across the Obelisk est sorti de son early access le 16 août et a été développé par Dreamsite Games. Jeu de cartes et de construction de deck à la Slay The Spyre (pour ne citer que lui), préparez-vous à tirer les cartes et développer votre tactique. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Backpack Hero est sorti en accès anticipé le 15 août et a été développé par Jaspel. Petit roguelike au tour par tour dans lequel il faudra être un as du rangement, car votre sac devra être optimisé au max pour gagner. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Fashion Police Squad est sorti le 15 août et a été développé par Mopeful Games. Le bon FPS solo à l'ancienne, bien dynamique comme il faut avec carrément des ennemis en 2D (dédicace à Matt Hazard pour ceux qui connaissent). Plus d'infos → Dispo sur PC

Rollerdrome est sorti le 16 août et a été développé par Roll7. Du roller, de l'action, du tir en vue à la troisième personne, voici les ingrédients parfaits pour se défouler... ou rater sa cible en boucle. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4

Thymesia est sorti le 18 août et a été développé par OverBorder Studio. Un Souls-like qui ressemble vachement à un Souls, logique mais perturbant du fait du côté médiéval-fantastique. Sympa quand même. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

• Focus

Environ 15 ans après la sortie de Valkyria Profile 2: Silmeria sur PlayStation 2 (on omettra volontairement l'épisode sorti sur DS en 2009 et le jeu mobile récent dont le support a par ailleurs été fermé l'an dernier), voilà que Valkyrie Elysium va débarquer chez nous, et pour la première fois également sur PC Windows. Que de souvenirs avec le 2e volet, qui était compliqué à prendre en main quand on jouait sur une télé en noir et blanc (merci le système de runes de couleurs). En tout cas, on est ravis de revoir cet action-RPG nous revenir sous la forme d'un jeu avec des déplacements plus libres, ça changera des déplacements à scrolling horizontal de VP2.

On se rapproche donc davantage du principe d'un Souls, mais en conservant cet univers centré autour de la mythologie nordique et sa direction artistique japonisante. Certains apprécieront, d'autres moins. Nous, on a hâte d'invoquer les Einherjar et de balancer des arts divins, ça va castagner sec ! Rendez-vous donc le 29 septembre pour une sortie made in Sony sur PS4 et PS5, et le 11 novembre pour la sortie sur PC.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Arietta of Spirits

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /26 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 26 août 2022 à midi.