Il va devenir de plus en plus difficile d'éviter le passage à la DDR5, mais si la transition n'a pas pu convaincre tout le monde de sa pertinence avec Alder Lake et les cartes mères 600, l'intérêt devrait être plus évident avec Raptor Lake et les mobales 700. Notamment parce que le contrôleur mémoire des Core 13000 va pouvoir supporter une DDR5 plus rapide, ce qui devrait par conséquent logiquement permettre de creuser l'écart avec la DDR4. Il se trouve d'ailleurs que Raptor Lake apprécierait bien davantage la DDR5 à l'usage que sa prédécesseuse.

En tout cas, on apprend aujourd'hui grâce à une « fuite » de documents partagés avec VideoCardz que les prochaines cartes mères Z790 de MSI supporteront par défaut la DDR5-5600 selon les spécifications du JEDEC, ce qui est une bien belle progression par rapport à Alder Lake et son support officiel pour une DDR5-4800. La MEG Z790 pourrait également accepter de la DDR5-6800 avec 1 barrette single-rank par canal. En cas de deux modules single-rank par canal, il faudra se limiter à 6400 MHz. Avec de la mémoire dual-rank, ces limites seront de 6400 et 5600 MHz respectivement. Naturellement, encore faudra-t-il que le contrôleur accepte de fonctionner à de telles vitesses. À titre de comparaison, une carte mère MSI Z690 très haut de gamme peut aujourd'hui monter jusqu'à 6666 MHz et 6400 MHz pour l'échelon juste en dessous.

Enfin, il se trouve qu'il y aura également de la carte mère Z790 compatible DDR4 au programme, ce qui sera certainement une bonne nouvelle pour certain. Après tout, compte tenu de la double compatibilité du contrôleur mémoire des Core 13000, il n'y aurait eu aucune bonne raison de ne pas proposer cette option. Cette décision a peut-être aussi été prise pour séduire une clientèle pouvant être freinée par la compatibilité limitée à la DDR5 du futur socket AM5 d'AMD. Ainsi, MSI préparerait des cartes mères Z790 pouvant accueillir de la DDR4 de 4000 à 5333 MT/s (maximum toujours avec un seul module single-rank par canal), ce qui représente également une petite progression par rapport à la génération MSI Z690 avec DDR4. En revanche, le support officiel ne changerait pas, hors overclocking, ce sont les spécifications DDR4-2133/2666/3200 du JEDEC qui seront à l'honneur, comme avec Alder Lake.

En attendant l'annonce définitive d'AMD pour les Ryzen 7000 (cette nuit à 1h), on ne sait pas encore vraiment lequel des futurs chipsets haut de gamme concurrents - Z790 et X670E - supportera l'overclocking mémoire le plus poussé. Étrangement, ni MSI ni ASUS ni GIGABYTE ni ASRock n'ont encore mentionné des spécifications pour la mémoire dans les référencements de leurs premières cartes mères X670E, ce qui pourrait indiquer qu'AMD est sans doute encore en train de peaufiner ce détail, notamment avec EXPO, et expliquerait peut-être aussi en partie le délai supplémentaire. La seule exception est Biostar, qui annonce déjà le support pour une DDR5 à 6000 MT/s avec sa X670E Valkyrie. À voir. (Source)