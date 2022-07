La p'tite bête du moment, c'est le chat, et les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) sont là pour nous rappeler que quand un "petit" jeu rapporte autant, ce n'est pas un hasard, c'est probablement qu'il vaut le coup. Et pour l'avoir essayé, on peut vous confirmer que sa "simplicité" est un vrai régal. Sinon on a une autre bestiole qui montre son museau, ou plutôt ses 1, 2, 3, 4... ses 8 grosse pattes velues, c'est l'Araignée, dont la version remasterisée arrivera sur PC le 12 août prochain.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 29

Semaine 28 Semaine 27 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Stray Raft Raft 3 Marvel’s Spider-Man Remastered Stray Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) 4 Raft Elden Ring F1 22 5 Dinkum Ready or Not Ready or Not 6 No Man's Sky F1 22 Monster Hunter Rise + Sunbreak 7 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise 8 Elden Ring Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Rust 9 MultiVersus Founder's Pack - Standard Edition Monster Hunter Rise + Sunbreak It Takes Two 10 Ready or Not CS:GO Prime Status Upgrade Red Dead Redemption 2

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la saison est rythmée par les bolides alors qu'on est en plein cœur de la saison de F1. Mais on notera surtout le retour de Gégé dans le classement PC, qui place son édition GOTY au sommet de la chaîne alimentaire pour la énième fois alors que le titre de CD Projekt a fêté son septième anniversaire en mai dernier. Avec GTA5, on peut dire que ce sont les cadors du SELL.