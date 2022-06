S06E22 • 30 mai - 5 juin 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Card Shark est sorti le 2 juin et a été développé par Nerial. Un jeu d'aventure original dans lequel vous jouez aux cartes pour mieux gravir les échelons de la société. À vous de voir si vous voulez la jouer soft ou arriviste assumé. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/NS

Police Shootout est sorti le 1er juin et a été développé par Games Incubator. Devenez un vrai flic dans ce FPS au tour par tour (eh ouais) qui vous mettra dans la peau du gentil qui lutte contre les méchants. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/iOS

Silt est sorti le 1er juin et a été développé par Spiral Circus Games. Si vous avez la phobie des profondeurs marines, passez votre chemin. Pour les autres, ce titre à la DA intrigante saura vous charmer. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Souldiers est sorti le 2 juin et a été développé par Retro Forge. Un p'tit Metroidvania sympathique en 2D qui vous fera voyager dans un univers tiraillé entre les vivants et les morts. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Truck Mechanic: Dangerous Paths - Prologue est sorti le 2 juin et a été développé par Atomic Jelly. Ce n'est qu'un prologue (une démo), mais si vous voulez vous évader dans des coins difficiles d'accès et réparer des camions, bah c'est exactement le principe de ce jeu. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

De plus en plus de jeux exclusifs aux consoles Sony sont désormais disponibles sur nos chers PC. Après les Horizon, God of War et autres Uncharted (il arrive bientôt), voilà qu'on apprend que c'est au tour de Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man: Miles Morales de faire leur entrée en piste pour venir faire un petit coucou à nos GPU de 30 centimètres de long. Alors que les jeux ont été de franches réussites sur tous les plans (Miles Morales arpente d'ailleurs encore régulièrement le classement des ventes physiques du SELL), on peut se dire que le choix de Sony de porter son dévolu sur ces titres est somme toute logique au vu de la récente ouverture des jeux PlayStation au monde de l'ordinateur personnel. Bref, ça arrive.

Concernant les jeux en eux-mêmes, si vous aimez l'Araignée, vous ne pourrez que les apprécier tant la fluidité de leur gameplay régale dès les premières minutes de jeu. Vous pourrez par ailleurs retrouver pas mal de méchants vilains pas beaux de l'univers Spider-Man, qu'on vous laisse découvrir. C'est développé par Nixxes Software, branche du studio Incomniac, et on notera au passage que la version retenue pour le premier jeu est bien la version "Remastered" qui était sortie sur PS5, et qu'elle inclura de ce fait toutes les extensions parues à ce jour et qui sont au nombre de trois. Le ray tracing sera également de la partie, de quoi faire de beaux Comptoiroscopes pour comparer avec les versions PS5...? Rendez-vous le 12 août prochain pour goûter à la joie de pouvoir incarner le Tisseur.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : El Hijo - A Wild West Tale

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 10 juin 2022 à 20h.