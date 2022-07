AMD a lancé sa RX 6500 XT il y a quelques mois, et on peut dire que la déception fut au rendez-vous. Certes, c'est une carte d'entrée de gamme pour joueur peu fortuné, mais AMD a opéré des choix techniques qui castrent littéralement les performances. Premièrement, il faut des lignes PCIe 4.0, car avec trop peu de lignes PCIe présentes, le GPU y perdra des plumes en passant sur PCIe 3.0, ce qui est dommage puisque cette carte pouvait être considérée comme une bonne mise à jour de vieilles machines.

Ensuite, les 4 Go de VRAM constituent un goulot d'étranglement majeur. Avec si peu de VRAM, la carte est obligée de faire des allers-retours vers la RAM centrale, et avec un bus PCIe limité à x4, ça ne se passe pas très bien. Un des axes d'améliorations serait simplement de passer la VRAM de 4 à 8 Go, limitant ainsi grandement les accès RAM, et donc améliorant les performances. Sachez que Sapphire vient de le faire, avec la première RX 6500 XT du marché dotée de 8 Go. Elle appartient à la gamme Pulse, et a donc un refroidisseur surcalibré par rapport aux 130 W de consommation de la carte (107 W officiellement par AMD). Et qui dit bon refroidissement dit souvent fréquences en hausse. AMD souhaitait 2610/2815 MHz pour le mode jeu/boost, Sapphire a un peu poussé la chose à 2695/2855 MHz.

Autrement, on conserve les specs techniques du NAVI 24XT qui anime cette carte, à savoir 1024 unités de calcul épaulé par 16 Mo d'Infinity Cache. La version 4 Go était au niveau de la meilleure RX 590, qui, elle, possédait 8 Go, et quand elle n'était pas foudroyée par ses 4 Go de VRAM. Avec cette nouvelle version, ça devrait grandement arranger le comportement.