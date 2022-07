Un de plus au compteur ! Après GIGABYTE et MSI, mais aussi Corsair et NZXT, ce sera prochainement au tour d'ASRock de s'engouffrer dans la brèche de l'écran gaming et ainsi agrandir son écosystème de hardware maison ! Deux modèles ont pour l'instant été identifiés, mais pour lesquels il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. En effet, leur existence a été découverte un peu « par hasard » par @momomo_us, tout bonnement sur la page officielle d'AMD référençant tous les moniteurs officiellement compatibles FreeSync.

Soyons honnêtes, les caractéristiques ne font pas particulièrement rêver pour des écrans qui seront a priori introduits en 2022, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, loin de là, ne soyons pas élitistes non plus. Mais de toute évidence, ASRock tient à pénétrer le marché en douceur avec des produits abordables et pouvant donc lui permettre de viser une clientèle la plus large possible pour commencer. On suppute qu'il pourra ensuite passer aux choses plus sérieuses.

En attendant, on aura d'un côté le PG27FF et de l'autre le PG34WQ15R - on notera tout de même la consonance très Asusienne de ces nomenclatures, il est difficile à croire qu'il s'agit là d'un pur hasard. Le PG27FF sera un modeste moniteur IPS de 27 pouces avec une définition Full HD, un taux de rafraichissement à 165 Hz et du FreeSync Premium. Le PG34WQ15R sera un exemplaire ultrawide de 34 pouces, embarquant cette fois une dalle VA - probablement incurvé 1500R si l'on s'en tient au « 15R » dans son p'tit nom - disposant de la définition WQHD habituelle de ce type de moniteur. Là aussi, vous aurez le droit à 165 Hz (en DisplayPort) et du FreeSync Premium. A priori, les deux modèles proposeront également du HDR, sans que l'on sache déjà de quel niveau, mais difficile d'espérer plus que du DisplayHDR 400.

Pour rappel, le FreeSync Premium d'AMD implique la présence du Low Frame Compensation (qui multipliera les images si le nombre de FPS tombe sous le taux de rafraichissement minimum de 48 Hz afin de pouvoir continuer à procurer une sensation de fluidité), un taux de rafraichissement d'au moins 120 Hz en Full HD, pas de déchirure, une latence et un scintillement faibles.

Les écrans d'ASRock apparaissent également dans les bases de données du DisplayPort de VESA et du standard HDCP, confirmant à nouveau leur existence, mais aussi celle de plusieurs variantes pour l'exemplaire 27 pouces : PG27F15R, PF27FF1A et PG27F15R2A. On supputera que les PG27F15R et PG27F15R2A seront des versions possédant une dalle avec une courbure de 1500R comme pour le PG34WQ15R. Interrogé par Computerbase, ASRock n'a pas encore souhaité lever le voile sur les détails manquants, avant tout parce que leur lancement aurait été retardé pour une raison inconnue. On en saura donc plus lorsque la nouvelle date décidée par le fabricant approchera.

En attendant, on pourra tout de même s'interroger sur la pertinence de s'engager sur un marché clairement saturé, où de nombreuses marques proposent essentiellement des clones techniques équipés des mêmes dalles provenant d'une poignée de producteurs... Le marché est-il si lucratif ? (Source)