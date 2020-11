S04E46 • 16 novembre - 22 novembre 2020

Bee Simulator est sorti sur Steam mardi 17 novembre et a été développé par Varsav Game Studios. Après une année passée chez Epic, les aficionados de Steam vont pouvoir se prendre pour abeille et butiner sans vergogne. Manque plus qu'un mode battle royale... Plus d'infos... PC/PS4/XB1/NS

Firefighting Simulator - The Squad est sorti mardi 17 novembre et a été développé par Chronos Unterhaltungssoftware. Les anglophones auront tout de suite compris de quoi il s'agit, pour les autres on vous la fait en français : Pompier Simlateur. Plus d'infos... PC

My Name is Mayo 2 est sorti mardi 17 novembre et a été développé par Green Lava Studios. Vous n'êtes pas prêts pour cette suite, mais on vous conseille la FAQ sur le site du développeur... Clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic... Plus d'infos... PC/PS4

PowerBeatsVR - VR Fitness est sorti mercredi 18 novembre et a été développé par Five Mind Creations. Comme son nom l'indique là encore, c'est un jeu de fitness avec de la musique qui motive pour perdre du poids ou entraîner son petit coeur de rockeur. Plus d'infos... VALVE INDEX/HTC VIVE/OCULUS RIFT/MIXED REALITY

Slasher's Keep est sorti de son early access jeudi 19 novembre et a été développé par Damian Schloter. Un gars, un jeu, un succès. Voici un FPS/RPG médiévalo-cartoonesque d'un fort beau gabarit. Plus d'infos... PC

Basé sur ce jeu sorti en VR et dont personne (ou presque) n'a entendu parlé, Chronos se paye donc une refonte pour être adapté en jeu "classique" et devient Chronos: Before the Ashes. Certains auront peut-être remarqué la deuxième partie du nom de ce jeu développé par Gunfire games, et qui n'est pas sans rappeler Remnant: From the Ashes. Et pour cause, c'est le même d'une part, et d'autre part ce nouveau titre est supposé servir de préquelle à Remnant.

À mi-chemin entre Zelda et les Souls, Chronos aura la lourde tâche d'être comparé à son parent, cela va sans dire, puisque le style de jeu est un cousin avec cette vue à la troisième personne, ce côté RPG mais avec toutefois davantage d'énigmes. On ne s'attend pas au jeu de l'année, mais on va surveiller ce petit bougre qui sortira en douceur le 1er décembre prochain, sur PC (Windows), PS4, Xbox One, Switch et... Stadia. Au passage, si vous avez compris quelque chose à la direction artistique prise par le trailer, n'hésitez pas à contacter notre numéro vert spécial WTF qui se trouve quelque part sur les internets.

