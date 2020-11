Des boîtiers pour Raspeberry Pi 4, il en existe déjà à la pelle sur le marché, de toutes les formes, couleurs et matériaux, des chers et des beaucoup moins chers, de l'objet plastique imprimé en 3D aux créations plus haut de gamme avec des matériaux de meilleure qualité, à l'image du Pi Case 40 de Cooler Master (mais attention, ce dernier est sujet à controverse).

Au milieu de tout ce monde, on trouve des marques comme Desalvo Systems, commercialisant des créations parfois un peu plus atypiques pour se démarquer de la foule auprès des plus passionnés. Le boîtier Maker Block Case du constructeur en est un bon exemple, dans sa première édition un gros bloc d'aluminium de 250 g, mais il existe à présent également dans une version entièrement en cuivre !

Ce Maker Block Case est taillé d'un seul bloc de cuivre C110 (celui avec la conductivité électrique et thermique la plus élevée) à la machine CNC. Il est compatible avec le Raspberry Pi 4 et bien d'autres accessoires grâces à ses ouvertures, il mesure toujours 100 x 75 x 33 mm, sauf qu'il pèse cette fois-ci pas moins de 785 g à vide sur la balance, soit environ 830 g avec le hardware ! Oui, ça en fait une Framboise bien lourde ! En plus du SoC, la plupart des autres composants seront directement en contact avec le cuivre avec une couche de pâte thermique.

Pour montrer qu'un refroidissement actif n'est pas forcement nécessaire, surtout avec tel amas de métal, dès lors que l'on cherche à pousser son module au maximum, Desalvo Systems a overclocké les 4 cœurs d'un Raspberry Pi 4 à 2100 MHz (1,5 GHz de base) et effectué un test à pleine charge pendant 30 minutes. À en croire les résultats, le système aurait réussi à maintenir cette fréquence tout le long et n'aurait dépassé les 50°C uniquement vers la fin du test ! À titre indicatif, la température de throttling d'un Raspberry Pi 4 démarre à 80°C.

Bien entendu, il fallait s'en douter, ça douille plutôt sévère : le Solid Cooper Maker Block Case coûte la modique somme de 249,95 $ (livrable en France pour 15 $) ! Oui, à ce prix-là, il faut vraiment l'aimer très très fort son Raspberry Pi 4 à 60-80 € ! Enfin, il faudra également accepter de polir le boîtier de temps en temps, puisque du cuivre pur à 99,9 % à l'air libre et sans revêtement ne manquera évidemment pas de ternir. Sinon, la version en aluminium se vend à 49,95 $.