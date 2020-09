Si on jette un oeil aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) de la semaine 37, on constate peu de changement, merci Captain Bovious. Cela dit, si on pourra allègrement passer sur la présence d'un jeu de skate remasterisé sur Xbox One, il est toutefois surprenant que le remaster d'Amalur se hisse à cette position sur PC. Non pas que le jeu est mauvais, loin de là, mais ce remaster étant techniquement très décevant, nous nous interrogeons une fois de plus sur la personne responsable des achats vidéoludiques de nos foyers.

En revanche, en ce qui concerne les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), là pas de surprise. On surfe sur les nouvelles sorties et la hype initiée par les influenceurs pour se retrouver avec ni plus ni moins qu'un jeu mobile en première place des ventes. Qui l'eut cru ? On retrouve également quelques titres évoquées lors du dernier Gamotron dominical, des jeux qui méritent amplement leur présence dans ce tableau.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 37 Semaine 36 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers 2 Kingdom of Amalur Re-Reckoning Édition Collector NBA 2K21 NBA 2K21 Marvel's Avengers NBA 2K21 - Édition Mamba Forever NBA 2K21 3 Marvel's Avengers NBA 2K21 - Édition Mamba Forever Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Iron Harvest – Édition Collector NBA 2K21 NBA 2K21 - Édition Mamba Forever