S04E37 • 14 septembre - 20 septembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Crysis Remastered est sorti vendredi 18 septembre et a été développé par Crytek. Inutile de présenter ce jeu qui a fait trembler bon nombre de bécanes, on vous dira juste qu'il revient en version remastérisée, et qu'il pompe toujours, le bougre. Exclusivité EGS. La page EGS...

eFootball PES 2021 est sorti mardi 15 septembre et a été développé par Konami. Là encore, nul besoin d'une présentation détaillée de ce jeu de foot, tout le monde connaît malgré le changement de nom. Bref, on souhaite un joyeux 25e anniversaire à la franchise au passage. Le site du jeu...

Hades est sorti de son early access jeudi 17 septembre et a été développé par Supergiant Games. On vous en avait déjà causé lorsqu'il était en accès anticipé, mais les amateurs de RPG et autres dungeon crawlers seront ravis de tester la bête en version finale. Le site du jeu...

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est sorti jeudi 17 septembre et a été développé par Artefacts Studio. Un petit RPG tactique au tour par tour basé sur l'univers de Naheulbeuk et qui s'avère, comme souvent, bien plus complet qu'il n'y paraît au premier abord. La page Steam...

Medieval Dynasty est sorti en accès anticipé jeudi 17 septembre et a été développé par Render Cube. Direction le Moyen-âge pour ce jeu de simulation avec une pointe de survie doublée de RPG. Ça rappelle un peu Kingdom Come, et il faudra malheureusement faire sans la langue française pour l'instant. La page Steam...

• Focus

Alors là, c'est du très très lourd puisque Baldur's Gate III va enfin débarquer sur nos machines. Rendez-vous compte, alors que le premier opus sortait en 1998 et le seconde en 2000, nous voici rendus 20 ans plus tard pour enfin découvrir le 3e volet de cette saga mythique. On rappelle quand même - pour ceux du fond qui n'écoutent rien - que c'est un jeu de rôle basé sur l'univers médiéval-fantastique de Donjons & Dragons, plus précisément dans la campagne des Royaumes Oubliés, et que quand vous démarrez un jeu comme ça, il vous est difficile d'arrêter. Si tant est que vous aimiez l'ambiance et l'univers, ça va de soi.

Larian Studios s'est chargé du développement de la bestiole et devrait avoir fait le job pour nous permettre de goûter au titre en accès anticipé à partir du 30 septembre. On croise les doigts pour que la date soit respectée, et on croise les orteils pour le scénario qui, on l'espère, saura nous emporter grâce à une intrigue se déroulant un siècle après les évènements des deux premiers volets. Non vraiment, on trouve de tout dans le genre du RPG, mais là les gars, les anciens, les vrais, faut pas passer à côté de ça.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Feather

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "sucette" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 25 septembre à 20h.