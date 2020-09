Blender fait partie de ces logiciels qui ont gagné au fil des années en popularité, du fait de ses origines libres. Il sert à modéliser en 3D, créer des animations, et des tas de choses. Bref il sert à bosser un peu quand même, mais surtout il est friand de rendu aussi bien CPU que GPU. Justement le GPU Computing est prisé, et c'est également le chef de bataille chez Nvidia, qui aime à faire savoir qu'une carte graphique ne sert pas qu'à jouer.

La RTX 3090 vient de s'offrir un petit tour sur Blender 2.9, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle mérite son statut de TITAN déguisée avec un zeste de gaming. Par opposition, la RTX 3080 est en moyenne 20% plus lente, et on ne vous parle pas des anciennes générations. En fait si, on va vous faire un tableau récapitulatif, ce sera plus parlant. Pour mémoire, ce sont des temps de rendu en ms, donc le plus petit est le meilleur. Ensuite, les Geforce font le rendu via CUDA, la Radeon VII via OPENCL.

TEST RTX 3090 RTX 3080 RTX 2080 Ti Radeon VII bmw27 22.563 26.5488 42.4618 61.2649 classroom 63.0533 72.6552 161.424 132.132 fishy_cat 45.0116 51.359 82.2352 127.776 koro 62.8664 72.2178 125 152.942 pavillon_barcelona 121.745 144.887 255.012 344.422 victor 217.142 245.701 343.991 504.846

Y-a-t'il photo ? Pas vraiment, et c'est tant mieux, il aurait été inconcevable que le caméléon ne bonifie pas Ampere par rapport à Turing. Cela aurait tendance à prouver que finalement, la gamme TITAN, ou RTX 3090 a du mal à trouver son fauteuil, elle semble douée pour le boulot, pour le gaming aussi, même s'il y a de grosses probabilités qu'elle se retrouve vite limitée par son TGP, seulement 30W de plus que la RTX 3080. Pour les customs à 400W, en revanche, ça pourrait le faire encore plus. En tout cas, on attend les tests !