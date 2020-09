Microsoft va manger ZeniMax et sa filiale Bethesda (et les à-côtés) !

Ah, le monde implacable des affaires, où les propriétés peuvent changer de main en un clin d’œil (enfin, le processus est rarement immédiat, et plus c’est gros, plus ça risque de durer) et avec, les perspectives des acteurs impliqués ! Mais entre les 40 milliards de dollars alignés par Nvidia pour ARM, ou la dizaine de millions « seulement » déboursée par LDLC pour TopAchat, il y a tout un monde, et c’est dans celui-ci où se place la dernière acquisition de Microsoft pour 7,5 milliards en espèce, après Obsidian et Inxile en 2018 : ZeniMax Media !

Un nom qui représente du monde, et c’est peu dire, derrière lui se trouve l’éditeur Bethesda Softworks, mais aussi Besthesda Games Studios, Id Software, Arkane Studios, ZeniMax Online Studios, Tango Gameworks, Alpha dog, MachineGames et Roundhouse Studios — et tous rejoindront la belle famille Microsoft, qui comptabilisera ainsi 23 studios ! Accessoirement, cette transaction représentera aussi une belle addition d’environ 2300 développeurs aux équipes sous les drapeaux Microsoft et Xbox Game Studios, mais surtout de très grosses franchises PC ou consoles telles qu’Elder Scrolls, Fallout, Wolfentstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake et Starfield !

Il faudra tout de même patienter un peu, Microsoft espère sceller la transaction durant la seconde moitié de son année fiscale 2021 (qui court du 1er juillet au 30 juin), donc potentiellement fin hiver/début printemps.

À voir aussi ce que cela signifiera pour les exclusivités ou semi-exclusivités, par exemple de Bethesda pour la PS5, mais le VP de Besthesda Games Studios a déjà précisé que les jeux seront toujours développés par les mêmes équipes originales et publiés par eux-mêmes, ce qui sous-entendrait au moins une certaine forme d’indépendance vis-à-vis de Microsoft et de titres pouvant toujours être multiplate-formes. Néanmoins, on voit assez mal comment cette acquisition ne mettrait pas Sony dans une nouvelle position plutôt inconfortable et le ferait se sentir soudainement bien petit, c'est probablement l'un des objectifs...

Bref, c’est clairement un très gros coup que Microsoft s’apprête à signer prochainement, potentiellement un chamboulement pour l’industrie, et qui promet aussi d’être une excellente aubaine pour les services d’abonnement Xbox Game Pass de l’entreprise sur PC et sur console ! Et ce n’est probablement pas tellement un hasard du calendrier, l’annonce officielle est tombée pile un jour avant l’ouverture des précommandes pour les nouvelles consoles Xbox Series X et Series S — un beau pied de nez aux PS5 déjà de sortie, et dont l’ouverture et la gestion des précommandes en aurait déjà frustré plus d’un !