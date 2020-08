S04E32 • 27 juillet - 2 août 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

A Total War Saga: Troy est sorti jeudi 13 août et a été développé par Creative Asembly. Comme (presque) chaque année, voici le dernier né de la franchise, et donc un jeu de stratégie au tour par tour avec batailles (en option) en temps réel. Voir du gameplay...

Double Kick Heroes est sorti de son accès anticipé jeudi 13 août et a été développé par Headbang Club. C'est un jeu indé de rythme assez marrant, avec des zombies qui courent derrière votre Cadillac. Gare aux gorilles fausses notes !. Le site du jeu...

Hyper Scape est sorti mardi 11 août et a été développé par Ubisoft Montreal. C'est tout simplement le jeu de type battle royale made in Ubi, qui arrive un peu après la bataille mais bon, il y a encore des clients pour du BR F2P. Le site du jeu...

Popup Dungeon est sorti mercredi 12 août et a été développé par Triple.B.Titles. Alors ça c'est un dungeon crawler / RPG roguelike plutôt sympathique dans son concept puisque le donjon apparaît au fur et à mesure que vous avancez. Le site du jeu...

Risk of Rain 2 est sorti de son early access mardi 11 août et a été développé par Hopoo Games. Jeu de tir en vue à la troisième personne, vous êtes largués sur une planète hostile et aurez moult armes et objets pour assurer votre survie. Jouable en solo, multi et coop en ligne. La page Steam...

• Focus

Allez, un p'tit remaster, ça faisait longtemps... C'est donc de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning dont il sera question dans ce focus cette semaine. Après la sortie du premier titre en 2012, la faillite de 38 Studios entraîna la fermeture du studio de développement Big Huge Games, ce dernier ayant ressuscité un peu plus tard pour se consacrer aux jeux mobiles. Tout ça pour dire que c'est finalement Kaiko qui s'est occupé de cette remasterisation, qu'on attend tout de même étant donné que le jeu était plutôt sympa à l'époque.

Donc sur le principe on reste sur du bon gros Action-RPG dans un univers fantasy, ce qui n'est pas sans rappeler un autre jeu qui commence par un "D" et qui finit par "ark Souls", sauf que là on est sur du gameplay un peu plus casual et donc vachement moins punitif. Et c'est tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Côté remasterisation, on nous promet des graphismes améliorés, logique, mais aussi un gameplay légèrement affiné afin de s'adapter à la mouvance moderne. Quoi qu'il en soit, on aura droit à un bon paquet d'heures de jeu grâce à une scénario qui nous amènera à découvrir les secrets d'Amalur. Enfin RE-découvrir... Sortie sur PC, PS4 et Xbox One le 8 septembre prochain. On note.

