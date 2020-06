S04E23 • 1er juin - 7 juin 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

AshenForest est sorti de son early access vendredi 5 juin et a été développé par GentleRaven Games. Petit action-RPG rogue-lite simpliste en apparence, mais qui saura vous proposer un challenge à la mesure de votre skill, puisque vous devrez affronter moult boss. La page Steam...

Command & Conquer Remastered Collection est sorti vendredi 5 juin et a été développé par Petroglyph. Doit-on encore présenter ce titre historique qui aura marqué les amateurs de jeux de stratégie en temps réel ? Revivez l'épopée C&C et Alerte Rouge dans cette version remasterisée en 4K. Le site du jeu...

Crysis 3 est sorti sur Steam jeudi 4 juin et a été développé par Crytek. Là c'est pareil, on ne le présente plus... En fait c'est le jeu que tout le monde connaît qui sort simplement sur la plateforme de Valve, ce qui plaira aux aficionados, ou tout simplement aux fans de Prophet. La page Steam...

Sea of Solitude est sorti sur Steam jeudi 4 juin et a été développé par Jo-Mei Games. Et paf, encore un jeu qui (re)sort sur Steam ! Vivez les aventures d'une jeune femme emprisonnée dans sa solitude et dans un univers métaphorique très personnel et cher à l'équipe de développement. Voir du gameplay...

Valorant est sorti officiellement mardi 2 juin et a été développé par Riot Games. Jouez en équipe à cinq contre cinq dans ce multi en ligne en vue à la première personne, et montrez au monde votre skill dans ce jeu nouveau de Riot, même si ça fait très CS quand même. Le site du jeu...

• Focus

Après quelques temps passé en exclusivité sur PlayStation 4, voici que Death Stranding va faire son apparition sur nos machines adorées. On attend évidemment de voir ce que donnera ce portage, si on pourra profiter d'un frame rate débloqué ou pas, si on pourra jouer comme il se doit avec les options pour adapter tout ce petit monde à toutes les configs. Bref, techniquement, on l'attend au tournant.

En ce qui concerne le jeu en lui-même, il avait déjà divisé lors de sa sortie console en novembre dernier, et il y a fort à parier que nombre de pécéistes de tous horizons s'adonneront au même sport qui consiste à causer du jeu sans vraiment creuser. Mais bon, il y a aussi les autres, ceux qui sont plus curieux voire plus ouverts, et qui verront sans doute que le titre développé par Kojima Productions est un peu plus qu'un simple simulateur de livraisons, bien que ce soit le coeur du jeu malgré tout. On attend donc patiemment la sortie prévue au 14 juillet prochain, histoire de compter les points et de récolter les avis de celles et ceux qui l'auront testé.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Mega Man 11

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 12 juin à 20h.