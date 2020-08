S04E32 • 27 juillet - 2 août 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Fall Guys: Ultimate Knockout est sorti mardi 4 août et a été développé par Mediatonic. Si vous avez le malheur de traîner sur Twitch, vous avez peut-être fait une overdose de ce jeu, et pour les autres, il s'agit d'un party game multijoueur en ligne, ni plus ni moins. Le site du jeu...

Hellbound est sorti de son accès anticipé mardi 4 août et a été développé par Saibot Studios. On en a déjà parlé, mais c'est donc un FPS qui se veut un hommage aux classiques des années 90 que sont les Doom et autres Duke Nukem. Bourrin, rétro, mais moderne.. La page Steam...

Horizon Zero Dawn est sorti vendredi 7 août et a été développé par Guerilla. Jeu d'aventure et d'action en monde ouvert, partez avec Alloy sur les traces du projet Horizon Zero en affrontant des machines de l'ancien monde. Pour info, la Complete Edition contient le DLC Frozen Wilds. Voir du gameplay...

Phantasy Star Online 2 est sorti sur Steam mercredi 5 août et a été développé par SEGA. Meuporg déjà disponible depuis quelques mois, il débarque sur la plateforme de Valve afin de permettre au plus grand nombre de rejoindre les ARKS pour traquer les Falspawn. La page Steam...

Post Void est sorti jeudi 6 août et a été développé par YCJY Games. Ceci est un FPS que l'on déconseille très fortement aux épileptiques. C'est coloré, ça bouge dans tous les sens, ça flashe... Bref, si vous voulez du fun en barre, c'est par là, allez-y molo quand même... La page Steam...

• Focus

Après avoir été repoussé alors qu'il devait sortir en début d'année, Marvel's Avengers finira par arriver par chez nous le 4 septembre prochain. Alors que ce titre édité par Square Enix doit sortir sur moultes plateformes, i.e. PS4, Xbox One et même Stadia, la version PC aura nécessité la collaboration de Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Nixxes pour voir le jour. Autant de monde sur le dèv, ça sent un peu le portage console, mais bon, passons...

On a donc là un jeu basé sur l'univers Marvel, que vous devez forcément connaître désormais, depuis que le cinéma abreuve les masses de films basés sur les franchises de super-héros. Alors de loin ça pourrait faire penser à DC Universe Online, sauf qu'ici ça ne sera pas massivement multijoueur en ligne, ça sera jouable en ligne mais également en solo. Bon, comme à chaque sortie d'un jeu basé sur un Comic, on se méfie un peu, même s'il est vrai que nous avons eu de très bonnes surprises ces dernières années (Batman Arkham, Spider-Man sur PS4...). Mais on a aussi eu droit à des bouses sans nom, qu'on ne citera pas car la liste est bien plus longue que celles des jeux réussis, d'où la méfiance. Bon dans tous les cas on attend septembre pour se faire une opinion définitive même si, très honnêtement, on n'y croit moyennement.

• Correctifs, DLC, blabla...

