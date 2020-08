Pendant les soldes ça n'était pas fifou, après les soldes c'est un poil la misère. Mais on trouve tout de même des affaires correctes du côté de la RAM en ce moment. En vous rendant chez Amazon, vous aurez la possibilité de faire main basse sur de la Ballistix de chez Crucial, à un tarif raisonnable. On commence par un kit de 16 Go de Ballistix rouge, cadencé à 3600 MHz C16, dont le prix est de 79,90 € en ce moment. Petit inconvénient, ce sera disponible à compter du 23, mais les réservations sont possibles. Le second kit, s'il est plus sage côté fréquence, offre le double de quantité. Les 32 Go de Ballistix 3200 MHz C16 sont à 129,90 €, et en stock s'il vous plait ! Il ne vous reste qu'à faire votre choix et à suivre l'un de nos liens correspondant en bas de l'image.

Le kit de 16 Go 3600 MHz C16 de Ballistix Red à 79,90 € chez Amazon ( dispo dès le 23/08 )