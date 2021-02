Hier, nous avons appris que les chipsets d'entrée de gamme H410 et B460 ne seront pas compatibles avec la 11e génération Core, contrairement aux modèles supérieurs et à ce qui avait été suggéré jusqu'à présent. Il n'y a aucune raison précise avancée pour cette incompatibilité, mais les avis semblent pencher en faveur d'un aspect technique, en partie lié au fait que les chipsets H410/B460 seraient fabriqués sur un procédé 22 nm, au lieu de 14 nm pour les autres.

On se doute bien que ce n'est pas le procédé lui-même qui pose problème. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'empêche de mélanger les nodes sur une même plateforme, mais on pourrait toujours spéculer que ces H410 et B460 ne sont ni plus ni moins sortis du même trop vieux moule 22 nm Kaby Lake que les H310C et B365, qu'Intel avait introduits en 2018 en pleine pénurie du 14 nm, ayant au passage abandonné le H310 original en 14 nm. Naturellement, ce ne sont là que des spéculations de sachants complotistes de Comptoir, la réalité est probablement encore plus banale...

En attendant, dans la foulée de cette information, voilà que des cartes mères un peu bizarres ont fait leur apparition chez GIGABYTE. En premier, les H410M DS2V V2 et H410M S2H V2, succédant aux modèles originaux (1 et 2) sans suffixe « V2 » et a priori parfaitement identiques à ceux-ci, sauf que leur fiche technique respective annonce la présence d'un chipset H470, au lieu de H410 ! Ensuite, une B460M DS3H V2, virtuellement identique à la B460M DS3H originale, mais également équipée d'un chipset H470 et qui annonce cette fois-ci clairement une compatibilité avec la 11e génération Intel Core, mais en précisant que le support peut varier par CPU ! Ce dernier point rappellera cette brève, qui « confirmait » qu'une mobale H410 de MSI n'allait a priori supporter que les modèles Rocket Lake de 65 W. Notons que les 3 trois modèles révisés sont tous rangés dans la catégorie H470 du catalogue sur le site du constructeur.

Il semble évident qu'il s'agit là d'une tentative de contournement de l'incompatibilité des chipsets originaux de ces modèles avec la prochaine génération Core, une tactique avec laquelle Intel semble toutefois ne pas avoir de problème, considérant que les modèles semblent prêts à être commercialisés... On peut néanmoins douter de la pertinence d'une telle offre. Cela ne changera rien pour le propriétaire d'une carte mère H410 ou B460 qui devra dans tous les cas changer de plateforme s'il veut du Rocket Lake, et à ce moment-là autant passer sur du H510 ou B560, ou carrément chez AMD ! Ça compliquera aussi un peu la lecture du catalogue et pourra porter à confusion alors qu'Intel a clairement communiqué que H410 et B460 sont incompatibles...

Certes, ces modèles ainsi révisés pourraient tout de même aussi toujours représenter un ticket d'entrée plus abordable pour une plateforme de 11e génération, plutôt qu'une alternative en chipset 500. Accessoirement, cela pourrait aussi suggérer qu'Intel souhaiterait cesser la production supputée en 22 nm des chipsets H410 et B460, et permettre aux fabricants de vider les stocks de puces H470. À voir si d'autres fabricants comptent s'y mettre...