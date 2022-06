La firme via sa branche gaming AORUS, se remet au PC de jeu, avec une machine originale, surtout par sa conception. Premièrement, ses dimensions sont peu imposantes, 190 mm de largeur x 189 mm de profondeur x 400 mm de hauteur. Cela fait 14 litres, mais dans la mesure où le MODEL S, son petit nom, est en hauteur et occupe peu d'espace au sol, ça le rend plus facilement intégrable dans plein d'endroits.

L'autre originalité, qui est la véritable révélation de cette machine, c'est son intégration. Un seul bloc radiateur, muni de ses nombreux caloducs, se charge de refroidir CPU et GPU, avec un moulin de 120 et un autre de 140 mm pour ventiler tout ça. La carte maman, une Z690 mini-ITX, ainsi que la carte graphique, une RTX 3070, se retrouvent à la verticale, expliquant ces 400 mm de hauteur du châssis. Vous pouvez voir dans la vidéo que c'est assez ingénieux, pour autant, ça limite de suite toute capacité d'upgrade, surtout GPU.

La partie CPU est confiée à un Alder Lake 12700K, épaulé par 32 Gio de DDR5 4800, et un SSD PCIe 4.0, tout le contenu est d'origine AORUS bien entendu. Les connectiques sont classiques pour la plateforme, USB 3.2, réseau Ethernet 2.5 Gbps, WiFi 6, Dent bleue 5.2, et une alimentation de 750 W certifiée 80PLUS Or complètent le tableau. Il n'y a pas de prix, et compte tenu de la grande variabilité du marché, plus l'ingénierie intérieure, il est difficile de l'intuiter. Mais on ne le voit pas bon marché. Mais c'est très intéressant comme engin, c'est clair, surtout si les perfs en refroidissement suivent !