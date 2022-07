Xeon par ci, EPYC par là, comme s'il n'y avait que ces deux références pour faire des serveurs ! Si vous nous lisez, on dit de temps en temps qu'Ampere Computing, qui a la particularité de faire des CPU ARM haute performance, occupe une place importante. Anandtech a déjà fait quelques tests que nous avons relayés, Phoronix aussi, c'est une alternative tout à fait crédible au binôme inséparable.

GIGABYTE a donc étoffé son catalogue de cartes mères pro avec une référence nommée MP72-HB0. C'est évident que ça ne parlera à personne, mais voilà une carte mère double socket pour CPU Ampere Altra et Altra Max. On retrouve 16 slots de DDR4 octo channel pour DDR4 3200, 3 slots PCIe 4.0 x16, un PCIe 4.0 x8 pour un total de 128 lignes par CPU pour un maximum de 192 en double CPU, du M.2, 2 ports SATA 6Gbps, 2 Slimline pour NVMe et un pour SATA 6Gbps, 2 puces Ethernet 10 GbE, une puce ASPEED AST2600 pour tout gérer y compris la vidéo, et voilà l'travail ma bonne dame !

Évidemment, ce n'est pas destiné à monsieur tout le monde, encore moins aux personnes qui n'ont pas besoin de 2 CPU ayant 128 coeurs chacun, et au TDP de 250 W pièce, mais c'est une excellente initiative. Dans la foulée, GIGABYTE annonce aussi 2 serveurs simple socket, basés sur les mêmes CPU, dont la différence se fait au niveau des lignes PCIe, ce sont les G242-P35 et G242-P36.