Il y a quelques années, quand AMD était aux abonnés absents de la performance en gaming, le roi des CPU avait 4 coeurs, pas d'Hyper Threading, s'overclockait assez bien, et vous plumait moins que n'importe quel i7. Aujourd'hui, on a vu que ces anciens champions ne tiennent plus la route en jeu, preuve que les moteurs de jeu ont été mis à jour depuis pour tirer plus parti de la parallélisation, bien aidés par DX12 dont c'est une des spécificités. La question revient aujourd'hui, avec les hexacoeurs. Est-ce que 6 coeurs sont limitants ? Les nouvelles consoles en ayant 8 sur une base Zen 2, est-ce que Zen 3 et le 5600X pourraient subir le même destin dans un avenir proche ?

Techspot a pris les 4 processeurs Ryzen 5000 disponibles sur le marché, et a testé les performances en jeu en FHD, QHD et UHD avec une RTX 3090, une RTX 3070, une RX 5700 XT et une RX 5600 XT. Le panel de jeu est assez vaste, et le but est de voir si le 5600X prend la fessée face à ses frangins mieux membrés. Le fait est que les rares cas où il est limitant, c'est toujours de très peu, en FHD et avec la RTX 3090. Du coup, cela semble étrange d'associer une RTX 3090 avec le plus petit Ryzen 5000, mais la conclusion est que vous ne sacrifierez quasiment aucune performance avec ce CPU, quel que soit le GPU que vous possédez et la définition dans laquelle vous jouez. La seule véritable contrainte, c'est d'en trouver à prix MSRP convenu !