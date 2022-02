AMD avait présenté le Ryzen 7 5800X3D au dernier CES, promettant une disponibilité pour le printemps 2022, qui va donc du 31 mars au 30 juin. Il y a quelques semaines, l'AGESA 1.2.0.5 introduisait un bug sur l'activation du module fTPM intégré au CPU, ce qui posait souci fatalement avec Windows 11 qui le nécessite.

Du coup, voilà le 1.2.0.6 B qui se pointe chez GIGABYTE (faites vos courses), et qui devrait corriger ce souci. Mais tel Pascal qui, invité à un apéro, ne viendra pas les mains vides. Premièrement, il remet l'option du Max CPU Boost Clock Override pour les CPU Vermeer, donc les Ryzen 5000 non G. Et surtout, il est prêt pour le "futur CPU en arrivage".

Le singulier appliqué à cette phrase ne laisse guère de doute sur la cible : c'est quasiment certainement le 5800X3D, qui pourrait arriver d'ici un mois donc si AMD respecte ses plans initiaux. Pour mémoire, ce CPU offre des fréquences moindres que le 5800X, dont le boost sur un seul coeur à 4.5 GHz au lieu de 4.7 sur le 5800X, mais il est épaulé par 64 Mo de V-Cache 3D en sus des 32 Mo déjà présents, cela devrait lui permettre de repositionner AMD sur le devant du secteur gaming le temps que Raptor Lake et Zen 4 arrivent. On peut également s'attendre à ce que tous les constructeurs déploient un BIOS du même acabit d'ici là, sur chipset série 400 et 500 comme affiché par AMD au CES (voir slide ci-dessous). (Source)