GIGABYTE a de bonnes idées sur les écrans gaming 4k. Une de ses pièces maitresses, le M32U, arbore un format 32" 16/9, affichant de l'UHD à 144 Hz, avec support du rafraichissement variable pour une expérience de jeu top, ceux qui ont essayé peuvent en témoigner, du moment que le GPU suit un peu par contre. Par dessus le marché, il est le moins cher des références "identiques", ce qui ne gâche rien. Et si jamais vous vouliez plus grand, la firme a son monstre.

On se souvient des écrans BFGD de NVIDIA, lancés en 2018, dotés de dalles de 65 pouces, GSync avec scaler, pour les joueurs fortunés. Il n'a pas dû y en avoir beaucoup parce que le truc a coulé direct, le prix prohibitif en étant la cause, sûrement plus que la taille, encore que... GIGABYTE lance son S55U, et comme son nom l'indique, il va falloir quand même un gros bural, ou un recul de dingo pour ne pas risquer le torticolis. 54.6" dalle VA, rétroéclairage Quantum Dot, HDR10, luminosité à 500 cd/m², contraste de 5000:1, temps de réponse de gris à gris de 2 ms, 120 Hz et FreeSync Premium. C'est le contrat que vous propose le Taïwanais, HDMI 2.1, HDMI 2.0, hub UDB 3.2, un USB 2.0, la prise micro, un Ethernet, un WiFi 5 GHz, de la dent bleue, et deux enceintes (Pascal n'y est pour rien, ce n'est pas le père) de 10 W pièce.

Cette connectique pour le côté connecté est là parce que le moniteur a un petit machin qui mouline sous Android, avec des applications intégrées comme YouTube, Netflix, Chromecast pour streamer, YouPorn mais c'est pas officiel pour lui. Vous voulez le prix pour voir si vous pouvez supporter le choc ? Un autre jour si ça ne vous dérange pas trop...