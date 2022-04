Autant le dire tout de suite, la RX 6400 D6 Low Profile signée GIGABYTE est ratatinée, mais pas autant que sa seule et meilleure ennemie venue de chez Sapphire. Oui, la carte est fournie avec un bracket classique et un autre low profile dans les accessoires. Il était un petit NAVI euh, il était un petit NAVI euh, qui voulait pas se faire ra-ta-ti-ner, qui voulait juste un p'tit peu s'amuser ohé ohééééééé ! (ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent comprendre, sauf si vous êtes vous-même un enfant ou un parent). Dans cette RX 6400, nous allons nous répéter, mais il y a 768 SP, 16 Mio d'Infinity Cache, 4 gigots de GDDR6 sur bus 64-bit. Ajoutez-y 2039 MHz en mode gaming, ou 2321 MHz en mode Boost. C'est une carte taillée pour le FHD. Nous avions vu hier qu'elle se situait entre GTX 1650 et GTX 1650 SUPER, ça peut le faire pour jouer, avec concessions même en FHD.

Alors, qu'a cette carte GIGABYTE que n'a pas celle de Sapphire avec laquelle elle partage le format low profile ? Elle a le style, avec ses deux petits ventilateurs, nul doute que le refroidissement sera de meilleure facture, toutefois, avec un TGP de 53 W, peu de risque d'assister à une combustion spontanée au premier démarrage. Ce qu'elle n'a pas ? La taille fine et un fessier d'enfer ! Car elle occupe bien deux slots, ce qui peut, selon les boitiers, constituer un problème pour l'intégrer. On pense à une évolution en douceur de ces vieux boitiers desktop avec des configs un peu anciennes, comme on en trouvait chez Dell, Lenovo, HP, etc, et qui ne sont pas aussi accueillants que Pascal ouvrant un Médoc, ou votre serviteur lors de sa féria biterroise !

C'est donc à vous de voir, vu que les prix se valent, si vous privilégiez l'encombrement ou le refroidissement lors de l'achat de ces cartes low profile !