Comet Lake-S a été officialisé par Intel le 30 avril, un nouveau refresh pour les masses et ceux qui n’auraient pas encore été séduits par l’offre Ryzen. En dépit de la stagnation technologique, la bataille ne devrait pas moins être rude selon l’usage principal du processeur, par exemple en jeu à 1080 p, où il ne fait pas trop de doute qu’Intel devrait encore pouvoir garder sa couronne qu’il aime tant. Mais attendons les tests officiels — dont le nôtre, bien entendu — pour en juger définitivement !

Oui, les nouveaux processeurs Comet Lake n’ont pas encore été testés officiellement (mais les leaks - en voici un et puis un autre - d’individus peu scrupuleux ne manquent pas) et sont donc en l’occurrence encore absents des magasins. Par contre, visiblement pressés d’en découdre et peut-être pour tenter de redynamiser une période un peu molle, les fabricants de cartes mères ont d’ores et déjà la quasi-totalité de leur catalogue référencé en magasin - le plus souvent en précommande, mais certains modèles Z490 sont déjà bien disponibles. Dans les deux cas, ça permet d’avoir enfin des prix sous les yeux et voir à quelle sauce les constructeurs comptent manger l’argent de client pour cette « nouvelle » génération.

Tout d’abord, n’hésitez pas à relire nos présentations sommaires des dernières références des constructeurs ASUS, ASRock, MSI et GIGABYTE. Tous proposent un nombre plus ou moins important de modèles, mais ASUS et GIGABYTE sont de loin les plus prolifiques et les plus gourmands.

Ce qui frappe en premier lieu, c’est que la fourchette de prix est désormais plus large que jamais, ça part de 150 € et monte jusqu’à 2765 € (pour une édition limitée, certes). À nomenclature Z390 équivalente, le tarif d’une carte mère Z490 sera généralement toujours à la hausse, ce qui se justifiera plus ou moins pour les modèles ayant un meilleur niveau d’équipement par rapport à la génération précédente, mais comme sur tous les marchés un peu trop matures, les constructeurs continuent à tirer encore vers le haut le seuil de prix, en jouant sur l’aspect premium et du suréquipement — pas forcément pertinent. Cela dit, il en reste un paquet entre 150 et 300 € qui satisferont la majorité des besoins. On vous laisse admirer !