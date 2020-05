On a pu voir que certains avaient déjà reçu leurs processeurs en vue des tests, si ça c'est pas un signe que le terme approche ! En tout cas, il y a des fuites, et après celle d'ASUS, voici celle de Momomo_us. Pour faire simple, on va parler des deux dans ce billet, parce que ça concerne avant tout le même CPU, alias le 10900K, et le même benchmark, a.k.a Cinebench R15 en mode multicoeurs.

ASUS, dans une présentation, avait montré les scores de ce 10900K, 2645 points en mode sortie de boîte. Le Twittos Momomo_us, quant à lui, a publié les scores de la même bête, mais poussée à 5.4 GHz sur tous les coeurs, pour 1.35V relevés sur la toute dernière version 1.92 de CPU-Z. La machine de plus était équipée de 2x8 Go de DDR4 3200 Cas 14/14/14/34 1T. Au final ça a donné 3002 points. Et comme on s'en doutait, la publication a vite sauté!

Certes on voit bien le gain, mais comment est-il possible de l'apprécier en tant que tel ? Simplement en rappelant les scores des autres concurrents. Le 9900K @stock tope 2025 points, le 3950X tape 3932 points. De notre côté, notre 3900X a terminé @stock à 3233 points, tandis que le 3800X dans les mêmes conditions a lâché 2198 points. On peut voir que sur ce test, on a donc un classement plutôt clair, l'apport des 2 coeurs et 4 threads procure au 10900K un boost non négligeable par rapport au 9900K, et vient le placer entre 3800X et 3900X. Une fois overclocké, le gap se réduit par rapport au 3900X, sans toutefois le menacer.

On est bien d'accord pour dire que c'est un benchmark, censé représenter les performances sous les logiciels Maxon. Mais ce qui fera le vrai placement, ce sera les tests officiels, et vous y aurez droit sur CDH sur un protocole que vous connaissez dans sa philosophie. Sur Cinebench R15, il n'y a pas de surprise !