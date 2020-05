Avec le chipset B550, l’A520 s’est également fait attendre depuis le lancement de Zen 2 l’été dernier. AMD n’était peut-être pas pressé ou c’est le fournisseur Asmedia qui aurait un peu trainé, peu importe, le B550 a été officialisé le mois dernier simultanément aux nouveaux Ryzen 3100/3300 — dont voici notre test complet et un résumé de ce qu'il faut en retenir pour les flemmards ! – et le chipset A520 commence lui aussi à s’agiter.

Certes, AMD n’a toujours rien dit de plus à son sujet et il n’apparait dans aucun des documents ayant accompagné le dernier-né, mais après tout, ce genre de chipset entrée de gamme se fait rarement introduire en fanfare. On sait qu’il est prévu pour remplacer l’ancien A320 de la première génération Ryzen et qui n’avait eu aucun successeur de série 400. Contrairement aux X570 et B550, il n’est pas attendu avec un support dédié du PCIe 4.0, hormis celui pour les lignes du CPU, le reste du matériel serait cantonné au bon vieux PCIe 3.0. Rien de très dramatique, comme l’A320 avant lui, l’A520 viserait essentiellement l’entrée de gamme pour une plateforme Ryzen très abordable sous la barre des 100 €, avec les sacrifices que cela implique en matière de fonctionnalités et de dimensions.

Justement, ce serait encore ASUS qui aurait craché le morceau en premier sur une nouveauté en chemin, et aurait laissé s’échapper les noms d’au moins 5 références A520 : PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF Gaming A520MA et TUF Gaming A520M-Plus ! Malheureusement, sans fiches techniques et sans visuels à l’appui, on reste un peu sur notre faim. Toujours est-il que le chipset ne devrait plus tôt tarder et la boucle sera ainsi bouclée, et toutes les alternatives pour une plateforme Ryzen récente enfin sur la table ! Une petite question qui pourrait trotter dans les esprits : l’A520 proposera-t-il une compatiblé avec les Ryzen 1000, contrairement aux deux autres ? (Source)

Une ASUS Prime A320i-K.