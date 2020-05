La tournée des mobales Z490 n'est pas finie, et après la grande famille de chez ASUS suivie par le comité réduit de chez MSI, c'est au tour de GIGABYTE de faire son apparition. Le fabricant avait vu toute sa gamme fuiter il y a peu, mais au final nous retrouvons moins de modèles que prévu pour l'instant, à voir si la gamme se complètera d'ici quelques jours.

Pour démarrer, voici le haut de gamme pour Z490, aux références déjà connues de AORUS XTREME et Master, avec en prime une version entièrement recouverte d'eau pour la XTREME. Ces cartes sont équipées des meilleures VRM du fabricant, capable de tenir 90 A par phase et utilisant des condensateurs solides au tantale, qui permettent fournir de meilleures performances dans ce cadre d'utilisation grâce à un ESR plus faible. Le refroidisseur est très travaillé et la XTREME se permet même une fine couche de graphène pour améliorer la conductivité. Niveau audio, le circuit est impeccablement travaillé sur l'ensemble sauf sur un point : le fameux chipset ALC1220 est toujours présent. De même, la XTREME se voit dotée d'un port Thunderbolt 3 sur son panneau arrière.

Pour l'instant, nous n'avons le droit qu'à deux des modèles AORUS plus abordables, la Elite AC et la Pro AX. Elles disposent toutes les deux d'une douzaine de VRM tenant jusqu'à 50 A chacune et dédiés à l’alimentation du CPU, du système audio de chez AORUS avec des condensateurs WIMA - mais pas de DAC - et de refroidisseurs pour les SSD M.2. Le modèle pro se voit par contre équipé d'un meilleur refroidissement, mais l'équipement de la Elite AC parait être un bon équilibre entre performances et prix envisageable à première vue.

Tout comme ses petits camarades, GIGABYTE n'oublie pas les fans de petites configuration et sort donc un modèle Z490I AORUS Ultra et un modèle mATX Z490 Gaming X. Si nous perdons le dispositif audio évolué, les cartes restent tout de même mieux équipées que ce que nous avons connu par le passé sur ce genre de prestation, avec des alimentations correctes et un refroidissement qui ne fera pas rougir vos composants. Mais encore une fois, il faudra voir si les modèles B460 futurs ne seront pas plus intéressants. De même, la Gaming X perd le module sans-fil, et le réseau Ethernet reste sur du Gigabit.

Enfin, le fabricant sort une nouvelle gamme Vision, avec comme premier modèle la Z490 Vision G. La carte est proche de la AORUS Elite AC techniquement, mais les changements sont plutôt du côté visuel. La carte est étudiée pour le plaisir visuel et les moddeurs, avec un blanc travaillé et un petit écran à LED pour faire passer des messages personnalisés. La combinaison avec de l'aluminium brut est intéressante, et l'ensemble fait tout de même moins plastique que les séries A de chez ASUS.