Les derniers Comet Lake vont s’écraser, marquant la fin des Core desktop 14 nm

Il est probable que cette annonce ne vous plonge pas dans une longue phase de deuil, mais à titre indicatif, sachez qu’Intel vient de fixer le calendrier d’abandon des versions non-K de ses processeurs Core de 10e génération (nom de code Comet Lake), ainsi que du Core i9-12900KS, flagship des Alder Lake.

La famille au complet !

Vous vous souvenez vraisemblablement que nous avions aussi annoncé les funérailles des Raptor Lake, alias les Core de 13e génération, en avril dernier. Pas de panique, l’insatiable appétit du Core i9-14900KS en "gigot watts" n'a pas causé une rupture du continuum espace-temps ayant ouvert une nouvelle séquence chrono-événementielle : Intel n’accorde tout simplement pas la même durée de vie à ses processeurs.

À ce sujet justement, le Core i9-12900KS est commercialisée depuis avril 2022. Quant aux Core de 10e génération, leur naissance remonte à 2020 (au second semestre). Dans les deux cas, Intel prévient que ses équipes ne prendront plus de nouvelles commandes à partir du 24 janvier 2025. La fin définitive des expéditions est prévue avant la fin du mois de juillet de la même année.

Outre le Core i9-12900KS, la liste de la trentaine de modèles Comet Lake en sursis est disponible ci-dessous. Nous y retrouvons des Pentium Gold et Celeron, des Core i3-10100F / 10105 / 10300 / 10305, Core i5-10400F / 10500 / 10600, et quelques Xeon. Les Core K de dixième génération tels que les Core i9-10900K / i7-10700K / i5-10600K avaient déjà été victimes d’une telle annonce fin 2023. Sachant que les Core de 11 génération Rocket Lake avaient pour leur part reçu leur PCN le 6 février 2023 et que les livraisons ont définitivement pris fin le 26 février dernier, Intel s’apprête donc à tourner la page des processeurs 14 nm sur le segment desktop.

Snif :'( ?

Les ordinateurs équipés de processeurs Comet Lake restent certainement dans le coup de nos jours, mais naturellement, les ventes de telles puces sont marginales. Nous ignorons quelle part ces Core représentent en France, mais ZDNET, qui a signalé ce changement de statut, indique qu’elle est d’environ 1 % en Corée du Sud.

Sur Amazon, un Core i5-10600 coûte 236 euros, contre 249 euros pour le Core i5-12600 (le détaillant n’a logiquement plus de Core i5-11600 en stock). En matière de socket, les Comet Lake exploitent le LGA-1200, depuis remplacé par le LGA-1700 ; les Arrow Lake-S à venir introduiront le socket LGA-1851 sur le segment grand public (il n’est exploité que par certains Meteor Lake pour le moment). À ce propos, signalons que le dénommé Jaykihn, qui avait publié des informations relatives aux Lunar Lake récemment, n'a toujours pas partagé une photo de sa main (au grand désepoir de "Jemporte"), mais plutôt les données concernant les chipsets série 800 qui suivent. Comme toujours, recevez-les avec une certaine prudence.

Intel 800 Series Chipset Specifications.



Preliminary, but I doubt it’ll change before launch.



No H810 sku.



These specifications are valid with Arrow Lake -S.



Be advised that ARL-S may not be the only architecture on 800 series chipsets. pic.twitter.com/diZqVSjsJA