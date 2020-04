Après avoir présenté ASUS, passons à MSI qui propose pour sa part une famille plus épurée, ce qui permet d'éviter le mal de crâne devant les tableaux de comparaison pour voir quel port a changé ou le nombre de VRM. Une gamme qui a un air de déjà vu en grande partie, avec peu de changement depuis les cartes Z390 ou X570, le fabricant préférant réexploiter des formules qui fonctionnent bien.

Pour commencer, regardons le fleuron du constructeur, la série MEG, qui est riche en couleur et qui voit l'écran du modèle GODLIKE passer en couleur. Au-delà de cet ajout esthétique, nous avons ici des cartes robustes avec des alimentations solides et bien refroidies, sans aller dans l’excès pour autant. Bon, ça fera 16 phases avec des VRM de 90 A tout de même, donc les plus gros Core i9 ne poseront pas de problèmes. Le système audio parait de conception classique pour du haut de gamme, nous sommes toujours déçus de voir du ALC1220 et toujours pas de condensateurs WIMA pour du haut de gamme, nos oreilles méritent mieux pour ce tarif.

La gamme devrait s'enrichir très rapidement d'un modèle Unify qui est déjà dans les cartons, plus qu'à patienter pour voir si le compromis sera aussi intéressant que sur X570. Au passage, la Godlike dipose du Thunderbolt 3 directement sur son panneau arrière, ainsi que d'un port Ethernet de 10 Gb/s.

La gamme MPG est plus sobre et s'unifie vers le gris carbone, avec trois références : la Gaming Carbon Wi-Fi, la Gaming Edge Wi-Fi et la Gaming Plus, cette dernière n'ayant pas de Wi-Fi par contre. Ces cartes sont équipées de 14 phases pour le CPU, d'un refroidissement correct et d'un peu de RGB. À noter, seule la Gaming Carbon dispose de 3 ports PCIe x16 et de radiateurs pour l'ensemble des ports M.2. La gamme se veut donc simple et efficace, et dispose même d'un modèle mATX pour ceux qui cherchent à équiper une petite machine.

La série MAG se retrouve très épurée sur cette génération, mais l'objectif de MSI est de prévoir plus de modèles pour le chipset B460. Nous aurons donc seulement une Tomahawk pour Z490, mais dont l'équipement n'est pas en reste. L'alimentation est aussi solide que sur les MPG, avec un bon refroidissement et des dissipateurs pour chaque port M.2, et même une légère touche de RGB. Le Wi-Fi disparait cependant, pour laisser place à une deuxième puce réseau en Ethernet Gigabit. Nous pouvons que même l'entrée de gamme est soignée chez MSI, ce qui peut inquiéter sur les tarifs à venir.

Le dernier modèle est une carte Z490-A PRO, dont l'objectif est de fournir des cartes pas chères et efficaces. Ici, adieu le RGB, le Wi-Fi et les systèmes audio corrects, mais la carte dispose tout de même d'une alimentation décente et d'un refroidissement correct. Certes, elle fait très épurée et limitée, mais elle conviendra à ceux qui auront besoin de plusieurs ports PCIe sans plus de fioritures. À voir si elle reste cependant intéressante vis-à-vis des cartes B460 qui sortiront.