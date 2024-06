L’ASRock Taichi Aqua, une carte mère qui boude l’USB Type-A

no ragotz

Computex 2024 – ASRock a déployé une armada de cartes mères Taichi sur son stand du Computex 2024. L'entreprise ne les présente pas directement comme des cartes mères Z890, mais plutôt comme des modèles destinés à la prochaine génération d’Intel. Et pour cause, cette dernière a interdit d’appeler son prochain chipset par son nom jusqu’à nouvel ordre (la permission devrait arriver le mois prochain, à l’occasion d’une présentation officielle de la série Arrow Lake ; plus précisément des Core desktop en socket LGA-1851). Ce premier déballage comprend néanmoins quelques références originales.

Ne cherchez pas, il n'y a pas d'USB Type-A © @OLIOSPEC

Exclusivement de l’USB Type-C sur le panneau arrière

Parmi ces cartes, il y a une Taichi OCF (OC Formula) dotée d’un nouveau slot CAMM2. Ce n’est pas un privilège, puisque d’autres références, parmi lesquelles celles signées Asus et MSI, misent également sur ce Compression Attached Memory Module ; standard aussi exploité par la console portable Adata XPG Nia (LPCAMM2).

L'édition CAMM2 de la carte mère Taichi OC Formula © TechPowerUp

Un autre modèle retient l’attention, la Z890 Taichi Aqua. Comme son nom l’indique, elle embarque un dissipateur thermique à refroidissement liquide pour les VRM, CPU et l'emplacement M.2-2280 Gen 5. Vous pouvez admirer l’ensemble sur la photo ci-dessous prise par le site TechPowerUp.

Une carte mère toute blanche © TechPowerUp

Ce cliché occulte néanmoins une autre particularité de ce modèle : une configuration USB intégralement de Type-C. Une réalité mise en évidence par la photographie partagée sur le réseau social X par @OLIOSPEC.

Cette Z890 Taichi Aqua fait donc totalement l’impasse sur les ports USB de Type-A au niveau du panneau arrière. En la matière, ce dernier met à disposition dix ports USB Type-C. Autrement dit, pour brancher un périphérique en USB Type-A, tel qu'un clavier ou une souris, il faut passer par les ports du panneau avant du boîtier (la carte mère propose divers connecteurs USB 3.2 et USB 2.0), ou utiliser un adaptateur. Bon, un tel dispositif coûte seulement quelques euros ; probablement une goutte d’eau par rapport au prix auquel sera vendue cette Taichi Aqua.