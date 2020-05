La gamme Comet Lake-S est dévoilée officiellement, et on a donc un visu sur ce qu'Intel a préparé pour contrer AMD. Bien entendu, avec des coeurs d'architecture Skylake, Intel a fait du faux neuf avec du méga vieux. L'Histoire retiendra que ses arbitrages imposés lui ont coulé une grosse partie de son image de marque. Dernier exemple en date : enfin coller l'hyperthreading aux Core i5. Si vous vous souvenez de la gamme, le Core i5-10400 pourrait bien être ce CPU dont avait besoin la firme pour contrecarrer le Ryzen 3600 et la voie royale qu'il a empruntée. Pour mémoire, ce 3600 caracole en tête des ventes chez Mazone.

Ce 10400 a 6 coeurs et 12 threads, avec des fréquences allant de 2.9 à 4.3 GHz, épaulés par 12 Mo de L3. Son prédécesseur, le 9400, avait 6 coeurs sans HT, moulinant de 2.9 à 4.1 GHz, et avec 9 Mo de L3. Et avant lui, le 8400 faisait déjà office de bon plan Intel. Son tarif de 182$ le met donc en confrontation directe avec le 3600, si les perfs suivent, il pourrait donc avoir son mot à dire sur ce créneau financier important.

Un test vidéo chinois publié sur Bilibili met aux prises ce 10400 avec un 9400F et un 9700F. Le fait est que les applications choisies ne permettent pas de mettre en avant l'apport de l'HT, hormis Winrar pour le cas le plus marquant. Mais son placement le met systématiquement devant le 9400F, et selon les tests à portée du 9700F qui a une fréquence plus haute. On attendra bien entendu de vrais tests officiels, car il est vrai que celui-ci est un peu extravagant, présenté par un homme déguisé. Mais c'est avant tout le panel logiciel qui fait la richesse !