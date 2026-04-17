Faute de RTX 5050 9 Go, la RTX 3060 12 Go pressentie pour reprendre du service

Début mars, MEGAsizeGPU pronostiquait une GeForce RTX 5050 dotée de 9 Go de GDDR7. Dans le même temps, Board Channels entrevoyait le retour d’une ancienne légende, la GeForce RTX 3060 — pas vraiment un phénix puisqu’elle est toujours la carte la plus populaire sur Steam selon la dernière enquête matérielle — pour la fin mars. Dans un message posté sur X, le divulgateur précité allègue qu’il y a eu des changements de plans : le lancement d’une GeForce RTX 5050 9 Go serait désormais reporté, pour ne pas dire incertain. Quant à la carte Ampere, elle aurait vocation à occuper ce créneau d’entrée de gamme, mais à partir de juin prochain.

Au fond, comme la GeForce RTX 3050, mais en mieux

Le 8 mars dernier, le site Hankyung indiquait que Samsung s’apprêtait à relancer la production du GPU de la GeForce RTX 3060 (en principe, le GA106). Malgré sa popularité toujours marquée auprès des joueurs en 2026 (selon l’enquête Steam précitée), comme nous tous, la GeForce RTX 3060 commence à accuser le poids des années. Annoncée fin janvier 2021, elle a été commercialisée à partir du 25 février. Elle a donc désormais un peu plus de cinq ans.

Côté demande, la RTX 3060 doit en partie sa longévité, voire sa pérennité, à ses 12 Go de mémoire vidéo. À sa sortie, elle faisait même mieux que la RTX 3070 (8 Go) sur ce plan. Côté production, sa puce repose sur le procédé 8 nm de Samsung. Un nœud nettement moins sous tension que le 4 nm de TSMC utilisé pour les GeForce RTX 40 / 50. Quant à la mémoire, il s’agit bien sûr de GDDR6, potentiellement plus facile à approvisionner que la GDDR7.

Reste qu’au-delà de la dépréciation naturelle d’une architecture vieillissante, la partie logicielle a enfoncé le clou. En effet, l’architecture Ampere ne bénéficie pas des dernières innovations du DLSS. Les GeForce RTX 30 sont inaptes à gérer la génération d’images, et donc à plus forte raison, la génération multi-images. Or, y compris pour les fringantes GeForce RTX 40 / 50, de tels leviers doivent être actionnés pour maintenir des fréquences d’images élevées dans de plus en plus de productions.

Nous avons jeté un œil à l’offre actuelle en entrée de gamme GeForce RTX chez TopAchat. Il y a quelques RTX 3050, disponibles à partir de 225 euros. En revanche, aucune GeForce RTX 3060 n’est proposée. Pour une GeForce RTX 5050, le billet minimal est de 300 euros ; pour une RTX 5060, la facture monte à au moins 360 euros. C’est peu ou prou le même constat chez Amazon. Autrement dit, si retour de la GeForce RTX 3060 il y a, il se fera vraisemblablement entre les RTX 3050 et les RTX 5050 sur le plan tarifaire.